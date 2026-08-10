Kamtschatka ist von einem großflächigen Internetausfall betroffen

·59·Technologie
Kamtschatka ist von einem großflächigen Internetausfall betroffen

In der Region Kamtschatka kommt es in der Nacht zum 12. August zu erheblichen Internetausfällen. Mehrere Tage lang wird kein Zugang zum globalen Netz möglich sein. Laut Kommersant steht der Ausfall direkt mit Reparaturarbeiten an den wichtigsten Netzen in Verbindung, die die Region mit der Außenwelt verbinden. Die Bevölkerung kann dadurch weder mobiles Internet noch Messenger oder soziale Netzwerke nutzen. Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der regionalen Behörden können die geplanten Wiederherstellungsarbeiten an der unterseeischen Glasfaserleitung nahe Kap Lewaschow selbst bei günstigen Wetterbedingungen bis zu vier Tage dauern. Während dieser Zeit können die Einwohner weder ihren Heimatinternetanschluss noch die Netzdienste der Mobilfunkanbieter nutzen.

Ursachen der Beschädigung der Kommunikationsleitung und Reparaturprozess

Experten zufolge wurden die Reparaturen aufgrund der Küstenerosion notwendig. Da das Gebiet, in dem das Kabel an Land kommt, durch das Wasser schnell abgetragen wird, ist das Risiko einer Beschädigung der Leitung stark gestiegen. Deshalb werden Spezialisten von Rostelecom, darunter qualifizierte Taucher, unverzüglich mit den Arbeiten beginnen.

Im Rahmen der Reparatur müssen die Spezialisten einen neuen Kabelabschnitt installieren, ihn tiefer unter der Erde verlegen und zwei Verbindungsmuffen montieren. Wie schnell sämtliche Arbeiten abgeschlossen werden können, hängt jedoch weiterhin unmittelbar von den Wetterbedingungen ab.

Betrieb der Infrastruktur und alternative Maßnahmen

Während des großflächigen Netzausfalls wird die Region vorübergehend auf Satellitenressourcen umgestellt. Dadurch bleiben einige Kommunikationsarten erhalten: gewöhnliche Sprachanrufe und SMS für die Bevölkerung sowie der uneingeschränkte Fernseh- und Radiobetrieb von 21 TV-Sendern.

Auch Banken, Geldautomaten, Tankstellen und große Einkaufszentren werden ihren Betrieb regulär aufrechterhalten. Bargeldlose Zahlungen in Filialgeschäften, Barzahlungen in kleinen Läden und die Systeme zur Bezahlung von Fahrpreisen im öffentlichen Verkehr werden weiterhin funktionieren. Außerdem werden Multifunktionszentren (MIFs) und medizinische Einrichtungen ihre Dienste wie gewohnt anbieten.

KamtschatkaInternetTelekommunikationRusslandTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erster konkurrierender App-Katalog erscheint im Google Play StoreErster konkurrierender App-Katalog erscheint im Google Play StoreHeute, 18:54Katalyst verlangsamt Raumfahrzeug und setzt Swift-Mission fortKatalyst verlangsamt Raumfahrzeug und setzt Swift-Mission fortHeute, 18:30Verkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickeltVerkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickeltHeute, 17:59CALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlichCALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlichHeute, 17:29KI sucht nach neuen Materialien, die Mikrochips vor Überhitzung schützenKI sucht nach neuen Materialien, die Mikrochips vor Überhitzung schützenHeute, 17:24Venmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-StoreVenmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-StoreHeute, 17:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt