Atletico Madrid bereit für überraschendes Geschäft mit Arsenal über Julian Alvarez Transfer

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Atletico Madrid bereit für überraschendes Geschäft mit Arsenal über Julian Alvarez Transfer

Atletico Madrid hat seine Pläne bezüglich des Stürmers Julian Alvarez drastisch geändert. Die Führung des spanischen Clubs hat beschlossen, den argentinischen Fußballer nicht an einen ihrer Hauptrivalen, den FC Barcelona, abzugeben. Stattdessen erwägen die Madrilenen ein sensationelles Tauschgeschäft mit dem Londoner Verein Arsenal. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut COPE ist es für die Atletico-Führung zu einer "Ehrensache" geworden, Julian Alvarez nicht an den katalanischen Club zu verkaufen. Die Clubverantwortlichen haben deutlich gemacht, dass sie keinen Rivalen in der heimischen Liga stärken wollen. Daher richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die englische Premier League, insbesondere auf eine komplexe Transferoperation, die mit Arsenal realisiert werden könnte.

Tausch von Viktor Gyokeres und Julian Alvarez

Dem vorgeschlagenen Abkommen zufolge würde Julian Alvarez ins Emirates Stadium nach London wechseln. Im Gegenzug strebt Atletico Madrid die Verpflichtung des schwedischen Torschützen Viktor Gyokeres an, der im Visier von Arsenal steht. Diese Operation würde nicht nur einen Spielertausch, sondern auch eine beträchtliche zusätzliche Zahlung beinhalten.

Berichten zufolge wird die Geldentschädigung im Rahmen dieser Vereinbarung auf etwa 60 Millionen Euro geschätzt. Die Verantwortlichen von Atletico planen, durch die Verpflichtung von Viktor Gyokeres die Probleme in der Offensive zu lösen und einen echten "Neuner" zu gewinnen.

Der Journalist Manolo Lama betonte, dass die Atletico-Führung in der Angelegenheit Julian Alvarez eine kompromisslose Position eingenommen hat. Sollte kein angemessenes Angebot eines ausländischen Clubs eingehen, ist der Club bereit, den Spieler zu behalten, selbst wenn er auf der Ersatzbank sitzen muss. Dies verschärft die Situation bezüglich der Zukunft des argentinischen Stürmers.

Sollte Viktor Gyokeres nach Madrid wechseln, könnte dies einen "Domino-Effekt" im Kader auslösen. Insbesondere würde die Ankunft des neuen Stürmers den Weg für die Trennung von einem weiteren Forward, Alexander Sorloth, ebnen. Aus taktischer Sicht bevorzugt Diego Simeone die Suche nach einem beweglicheren zweiten Stürmer, anstatt zwei Spieler desselben Profils zu behalten.

Derzeit laufen die Verhandlungen, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser überraschende Tausch vor dem Schließen des Transferfensters zustande kommt. Für Arsenal könnte die Verpflichtung eines vielseitigen Angreifers wie Julian Alvarez einen großen Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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