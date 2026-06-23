Portugiesischer Fußballagent: Ronaldo noch nicht in Bestform

In der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 trifft die portugiesische Nationalmannschaft auf die Nationalmannschaft von Usbekistan. Vor diesem wichtigen Aufeinandertreffen äußerte der Fußballagent Paulo Barboza seine Meinung zum kommenden Spiel.

Der Experte betonte, dass das Spiel gegen Usbekistan für Portugal nicht einfach wird. Er merkte an, dass einige der portugiesischen Spieler derzeit noch nicht ihre beste sportliche Form erreicht haben.

Barboza erwartet, dass Cristiano Ronaldo in der Startelf stehen wird. Seiner Meinung nach ist der Starstürmer jedoch noch nicht vollständig bereit.

«Das Spiel wird nicht einfach. Leider wird Ronaldo in der Startelf stehen. Wir sehen jedoch, dass er noch nicht voll einsatzbereit ist. Auch in den vorherigen Spielen war er nicht in optimalem Zustand», zitierte Match TV Barboza.

Der Fußballagent betonte, dass auch eine Reihe anderer portugiesischer Spieler derzeit nicht auf ihrem höchsten Niveau agieren.

«Viele Spieler im Team sind momentan ebenfalls nicht in ihrer besten sportlichen Form», sagte er.

Portugal startete die Weltmeisterschaft mit einem unerwarteten Ergebnis. Das Team spielte in der ersten Runde der Gruppenphase 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo.

Nach diesem Ergebnis ist ein Sieg gegen Usbekistan für die Portugiesen zwingend erforderlich. Daher wird erwartet, dass der Gegner das Spiel mit hohem Druck und aktiven Angriffen beginnen wird.

Die usbekische Nationalmannschaft wird versuchen, gegen den starken Gegner diszipliniert zu spielen, um ihre ersten Punkte bei der Weltmeisterschaft zu holen.

Das Spiel zwischen Usbekistan und Portugal findet heute, am 23. Juni, statt. Die Partie beginnt um 22:00 Uhr Taschkenter Zeit.