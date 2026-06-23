Usbekische Fans organisieren großes Fußballfest in Houston (Video)

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Usbekische Fans organisieren großes Fußballfest in Houston (Video)

Heute finden im Rahmen der Gruppenphase der Weltmeisterschaft eine Reihe spannender Begegnungen statt. Eines der größten und für usbekische Fans am meisten erwarteten Spiele ist die Partie zwischen den Nationalmannschaften von Uzbekistan und Portugal.

Die historische Begegnung beginnt um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit. Die usbekische Nationalmannschaft tritt an, um ein würdiges Ergebnis gegen Portugal zu erzielen, einen der Turnierfavoriten mit einer hochkarätigen Besetzung.

Usbekische Fußballbegeisterte, die sich derzeit in den USA aufhalten, versammelten sich vor dem Spiel bei einem „Fan-Fest“ in der Stadt Houston.

Auf den Bildern der Veranstaltung ist zu sehen, wie hunderte Fans in Trikots der Nationalmannschaft, Doppi und traditionellen Kopfbedeckungen in festlicher Stimmung teilnehmen. Usbekische Flaggen wurden hochgehalten, während die Fans gemeinsam Lieder sangen und Parolen riefen.

Begleitet vom Klang von Trommeln und Karnay-Hörnern wurde die Veranstaltung zu einem echten Fußballfest. Die Anwesenden hoben die Hände, feuerten die Nationalmannschaft an und riefen nach dem Sieg.

Der Moderator motivierte die Fans mit den Worten: „Nur der Sieg ist für mein geliebtes Uzbekistan angemessen!“ Seine Worte wurden von hunderten Landsleuten auf dem Platz lautstark wiederholt.

Viele Fans waren in die usbekische Flagge gehüllt oder trugen traditionelle Doppi und weiße Kappen. Einige Teilnehmer schwenkten Flaggen, während andere die historischen Momente mit ihren Telefonen filmten.

Die ausgelassene Stimmung im Video zeigte, dass Usbeken die Nationalmannschaft als eine Einheit unterstützen, egal wo auf der Welt sie sich befinden.

Auch die Nutzer der sozialen Netzwerke reagierten positiv auf den Auftritt der Fans. In den Kommentaren wünschten viele Uzbekistan den Sieg und erklärten ihre Unterstützung für die Nationalmannschaft aus anderen Ländern.

Das Spiel gegen Portugal ist für unsere Nationalmannschaft von großer Bedeutung. Obwohl der Gegner reich an Weltstars des Fußballs ist, erwarten die usbekischen Fans mutigen Fußball und ein positives Ergebnis von den „Weißen Wölfen“.

Die Lieder, Parolen und Nationalflaggen beim „Fan-Fest“ in Houston wurden zu einem Symbol der gewaltigen Unterstützung, die von jenseits des Ozeans an die usbekische Nationalmannschaft gesendet wurde.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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