Im Zuge ihrer Aktivitäten im Sommertransferfenster hat der spanische Club Real Madrid eine offizielle Anfrage für den Transfer des Arsenal-Verteidigers Piero Hincapie gestellt. Madrids neu ernannter Cheftrainer Jose Mourinho möchte den Kader vor seiner ersten Saison im Santiago Bernabéu weiter verstärken, insbesondere durch einen vielseitigen, linksfüßigen Verteidiger. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Obwohl der Königliche Club den ablösefreien Transfer von Ibrahima Konate bereits gesichert hat, beabsichtigen sie, den Wettbewerb in der Abwehr zu erhöhen. Laut ESPN benötigt Mourinho einen Spieler mit einem taktischen Profil, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel zuverlässig agieren kann. Der 24-jährige ecuadorianische Nationalspieler Piero Hincapie wird als idealer Kandidat für diese Anforderungen angesehen.

Dieser Transfer wird jedoch nicht einfach zu realisieren sein. Hincapie wechselte letzten Sommer von Bayer Leverkusen zum Londoner Team. Arsenal, der derzeitige Meister der Premier League, schätzt seinen Spieler sehr, da er eine wichtige Rolle auf dem Weg von Mikel Artetas Team zur Meisterschaft und ins Champions-League-Finale spielte.

Madrids Transferstrategie und Alternativoptionen

Die Führung von Real Madrid ist gezwungen, das finanzielle Gleichgewicht zu wahren, bevor neue Einkäufe getätigt werden. Nach dem Abgang von David Alaba befinden sich derzeit fünf Innenverteidiger im Kader. Daher sind die Clubverantwortlichen bereit, Angebote für Raul Asencio zu prüfen, um Platz für einen neuen Spieler zu schaffen.

Sollte keine Einigung mit Arsenal über den Transfer von Hincapie erzielt werden, hat der Madrider Club Alternativen vorbereitet. Manchester City-Verteidiger Ruben Dias bleibt eine sehr attraktive Option für den Trainerstab, doch seine extrem hohe Ablösesumme könnte dem Deal im Weg stehen. Auch Inter-Spieler Alessandro Bastoni steht im Visier der Madrider.

Das Interesse an Borussia Dortmund-Star Nico Schlotterbeck ist nach einer schweren Verletzung in einem Spiel gegen die Elfenbeinküste deutlich gesunken. Laut Goal.com hat Real Madrid bereits große Transfers wie Marc Cucurella, Bernardo Silva und Denzel Dumfries abgeschlossen, weshalb einige Ersatzspieler sofort verkauft werden müssen, um die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten.

Derzeit konzentriert sich Piero Hincapie auf die Länderspiele mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft. Seine Zukunft im Verein und die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels nach Madrid werden nach Abschluss des Turniers und vor Beginn des Saisonvorbereitungstrainings klar werden.