Bayern fordert Rekordsumme für Olise

Der FC Bayern München ist nicht bereit, sich so einfach von einem seiner Schlüsselspieler, Michael Olise, zu trennen. Der deutsche Rekordmeister würde einen Verkauf des französischen Fußballers nur bei einem Rekordangebot in Erwägung ziehen.

Laut dem Journalisten Roberto Gomes hat die Bayern-Führung Real Madrid über ihre Position bezüglich Olise informiert.

Die Quelle betont, dass die Münchner bereit sind, Verhandlungen nur dann aufzunehmen, wenn diesen Sommer ein Angebot von über 222 Millionen Euro für den 24-jährigen Flügelstürmer eingeht.

Diese Summe entspricht dem teuersten Transfer der Fußballgeschichte. Im Jahr 2017 verpflichtete Paris Saint-Germain den Brasilianer Neymar für genau 222 Millionen Euro von Barcelona.

Bis heute bleibt dieser Deal der teuerste Transfer der Weltfußballgeschichte. Sollte für Olise ein höherer Betrag gezahlt werden, könnte der Franzose einen neuen Rekord aufstellen.

Michael Olise nimmt derzeit mit der französischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teil. Die Franzosen sammelten in der Gruppenphase sechs Punkte und sicherten sich vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde.

Olise war in der letzten Saison einer der effektivsten Spieler des FC Bayern. Er kam in 52 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz, erzielte 22 Tore und gab 31 Vorlagen.

Der französische Flügelstürmer wechselte im Sommer 2024 vom englischen Crystal Palace zum FC Bayern. In kurzer Zeit entwickelte er sich zu einer der treibenden Kräfte im Münchner Angriff.

Obwohl Real Madrid Interesse an Olise zeigt, könnte die extrem hohe Preisforderung des FC Bayern den Transfer erschweren.

Der deutsche Klub betrachtet den Spieler als wichtigen Teil seines zukünftigen Kernprojekts und beabsichtigt, ihn nur gegen ein unwiderstehliches Angebot ziehen zu lassen.