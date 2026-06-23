In der zweiten Runde der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 endete die Begegnung zwischen Portugal und Usbekistan mit 4:0.

Der portugiesische Stürmer Cristiano Ronaldo traf in diesem Spiel zweimal und sicherte sich einen Doppelpack.

In der 6. Minute gingen die Portugiesen in Führung. Nach einer Flanke vom Flügel platzierte Ronaldo den Ball im Tor von Abduvohid Nematov.

In der 17. Minute baute Portugal seinen Vorsprung weiter aus. Nuno Mendes nutzte einen Freistoß effizient und erzielte das zweite Tor für sein Team.

In der 37. Minute bewies Ronaldo erneut seine Klasse. Der 41-jährige Stürmer erzielte sein zweites Tor des Spiels und erhöhte auf 3:0.

In der 60. Minute der zweiten Halbzeit lenkte Abduqodir Husanov den Ball ins eigene Tor. Damit erhöhte Portugal die Führung auf vier Tore.

Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan erhöhte Ronaldo seine Gesamtzahl an Toren bei Weltmeisterschaften auf 10.

WM 2026. Gruppenphase, 2. Spieltag

Portugal — Usbekistan — 4:0

Tore: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduqodir Husanov, 60 — Eigentor.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung befindet sich das Spiel in der 77. Minute.