Cristiano Ronaldo teilte seine Eindrücke nach dem Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026. Der portugiesische Star äußerte sich zum deutlichen Sieg seines Teams und seinem persönlichen Rekord.

Ronaldo, der in der Partie, die 5:0 endete, zweimal traf, betonte, dass das Teamergebnis über persönlichen Erfolgen stehe.

— Ich bin sehr glücklich. Aber das Wichtigste für mich ist die Arbeit unseres Teams und die Leistung auf dem Platz. Wir haben gut gearbeitet und konnten unser Niveau weiter steigern. Natürlich bereiten Rekorde Freude, aber mein Hauptziel ist es, der Nationalmannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, — sagte der Stürmer.