Was sagte Ronaldo nach dem Spiel gegen Usbekistan?

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Was sagte Ronaldo nach dem Spiel gegen Usbekistan?

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, teilte seine Eindrücke nach dem Spiel gegen Usbekistan in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Der Starstürmer betonte, dass er mit dem Selbstvertrauen der Mannschaft auf dem Platz, ihrem Einsatz und der während des Spiels gezeigten Entwicklung zufrieden sei.

«Ich bin sehr glücklich. Aber für mich ist das Wichtigste die Arbeit, die wir geleistet haben, und das Selbstvertrauen, das wir auf dem Platz gezeigt haben. Das Team hat wirklich gut gespielt und ist deutlich gewachsen», sagte Ronaldo in einem Interview auf der offiziellen FIFA-Website.

Der portugiesische Fußballer merkte an, dass hinter jeder schwierigen Situation eine neue Chance steckt. Er gab zu, dass persönliche Erfolge erfreulich seien, betonte jedoch, dass sein Hauptziel im Interesse der Nationalmannschaft liege.

«Hinter jeder Schwierigkeit gibt es eine Chance. Natürlich sind persönliche Rekorde schön. Aber mein Hauptziel ist es, der Nationalmannschaft zu helfen, die sich selbst gesteckten Ziele zu erreichen», so der Stürmer.

Cristiano Ronaldo traf im Spiel gegen Usbekistan zweimal. Er erzielte Tore in der 6. und 39. Minute und gelangte damit zu einem Doppelpack.

Mit diesen Toren wurde der 41-jährige Fußballer zum erfolgreichsten Torschützen der portugiesischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften.

Damit hat Ronaldo nun insgesamt 10 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. So stellte der portugiesische Star in seiner glanzvollen Karriere ein weiteres historisches Ergebnis auf.

Dennoch betonte Ronaldo erneut, dass er das Ergebnis und den Fortschritt der Mannschaft als wichtiger erachtet als persönliche Rekorde.

Cristiano RonaldoPortugalUsbekistanFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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