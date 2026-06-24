Cristiano Ronaldo: Ich bin zurück, damit die Leute mich nicht vergessen

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Cristiano Ronaldo: Ich bin zurück, damit die Leute mich nicht vergessen

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, kommentierte seine Aussagen nach dem Spiel gegen Usbekistan in der zweiten Runde der Gruppe K bei der Weltmeisterschaft 2026.

In der Partie, die Portugal mit 5:0 gewann, traf der 41-jährige Forward zweimal und trug maßgeblich zum deutlichen Erfolg seines Teams bei.

Nach dem Spiel hatte Ronaldo kurz und selbstbewusst erklärt: „Ich bin zurück.“

Diese Worte weckten großes Interesse bei Fans und Experten. Später erläuterte er, warum er dies gesagt hatte.

„Damit die Leute mich nicht vergessen“, zitierte der bekannte Insider Fabrizio Romano Ronaldo.

Der portugiesische Star bewies mit einem Doppelpack gegen Usbekistan erneut seine hohe Treffsicherheit bei Weltmeisterschaften. Trotz seines Alters bleibt er einer der wichtigsten Anführer der Nationalmannschaft.

Ronaldos Aussage „Ich bin zurück“ wurde als Antwort an seine Kritiker durch sein Spiel und seine Tore auf dem Platz gewertet.

Nach der zweiten Runde belegt die portugiesische Nationalmannschaft mit vier Punkten den zweiten Platz in der Gruppe K.

Im letzten Spiel der Gruppenphase trifft Portugal am 28. Juni auf Kolumbien.

Die usbekische Nationalmannschaft kämpft am selben Tag gegen die Demokratische Republik Kongo um den dritten Platz.

Cristiano RonaldoPortugalFabrizio RomanoUsbekistanKolumbien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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