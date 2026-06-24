Eldor Shomurodov: Wir entschuldigen uns bei den Fans für die schwere Niederlage

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, äußerte sich nach dem Spiel gegen Portugal in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Die „Weißen Wölfe“ unterlagen dem starken Gegner mit 0:5. Shomurodov räumte ein, dass das Ergebnis hart sei, betonte jedoch, dass die Spieler auf dem Platz alles gegeben hätten.

„0:5 ist eine schwere Niederlage. Aber wir haben alles gegeben“, sagte der Kapitän der Nationalmannschaft.

Seiner Meinung nach reicht es gegen eine Mannschaft auf dem Niveau von Portugal, die über viele individuell starke Spieler verfügt, möglicherweise nicht aus, nur mit maximalem Einsatz zu agieren.

In solchen Spielen braucht ein Team auch Glück. Die Spieler Portugals sind in der Lage, jeden kleinen Fehler zu nutzen, um über das Spiel zu entscheiden.

„Gegen ein so starkes Team wie Portugal kann es passieren, dass es nicht ausreicht, alles zu geben. Man braucht auch Glück, da der Gegner viele individuell starke Spieler hat“, betonte Shomurodov.

Der Kapitän der Nationalmannschaft gab an, zu verstehen, dass die hohe Niederlage für die Fans schwer zu verkraften sei, und entschuldigte sich im Namen der gesamten Mannschaft.

„Wir entschuldigen uns bei den Fans für die schwere Niederlage“, sagte der Stürmer.

Nun richtet die usbekische Nationalmannschaft ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo in der letzten Runde der Gruppenphase.

Shomurodov sagte, dass sich das Team gut auf diese Begegnung vorbereiten werde und mit dem einzigen Ziel des Sieges auf den Platz gehen werde.

„Wir werden versuchen, uns gut auf das Spiel gegen DR Kongo vorzubereiten. Wenn alles gut läuft, werden wir mit dem Ziel antreten, sie zu besiegen“, fügte er hinzu.

Das Spiel gegen DR Kongo wird der letzte und sehr wichtige Test für Usbekistan bei der Weltmeisterschaft sein. Unsere Nationalmannschaft wird versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, den Fans eine Freude zu bereiten und das Turnier würdig zu beenden.