Ronaldos Schwester antwortet Hatern scharf

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Ronaldos Schwester antwortet Hatern scharf

Elma Aveiro, die Schwester des Kapitäns der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo, wandte sich an diejenigen, die den Fußballer nach dem Spiel gegen Usbekistan in der Gruppenphase der WM 2026 kritisierten.

In der Partie, die Portugal mit 5:0 gewann, erzielte der 41-jährige Ronaldo zwei Treffer und glänzte mit einem Doppelpack gegen Usbekistan.

Auf ihrer Social-Media-Seite antwortete Elma Aveiro scharf auf Kritiker, die behaupteten, ihr Bruder sei zu alt und bringe seinem Team auf dem Platz nicht mehr genug Nutzen.

«Wo sind die Papageien, die sagten, er sei alt und nutzlos auf dem Platz? Cristiano hat die Papageien zum Schweigen gebracht», schrieb Aveiro.

Ronaldo bewies im Spiel gegen Usbekistan erneut seine Klasse. Er trug maßgeblich zum deutlichen Sieg seines Teams bei und wurde zum Man of the Match gewählt.

Trotz seines Alters bewies der portugiesische Star, dass er bei einer Weltmeisterschaft immer noch eine entscheidende Rolle spielen kann. Sein Doppelpack sorgte für große Diskussionen unter Fans und Experten.

Nach dem zweiten Spieltag belegt die portugiesische Nationalmannschaft mit vier Punkten den zweiten Platz in der Gruppe K.

Im letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Portugal am 28. Juni auf die kolumbianische Nationalmannschaft.

Die usbekische Nationalmannschaft kämpft am selben Tag gegen die Demokratische Republik Kongo um den dritten Platz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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