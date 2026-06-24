Kukurellas Ehefrau berichtet von Todesdrohungen

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Kukurellas Ehefrau berichtet von Todesdrohungen

Die Familie des Verteidigers Marc Cucurella, der kürzlich vom Londoner Chelsea zum Madrider Real Madrid wechselte, sieht sich ernsthaften Drohungen ausgesetzt.

Die Ehefrau des Spielers, Claudia Rodriguez, gab in den sozialen Netzwerken bekannt, dass Beleidigungen und Todesdrohungen gegen sie stark zugenommen haben. Dies berichtete die portugiesische Zeitung A Bola.

Rodriguez erklärte, dass die Anzahl der negativen Nachrichten nach dem Wechsel ihres Mannes zu Real Madrid erheblich gestiegen sei. Einige davon enthalten nicht nur Beleidigungen, sondern auch ernsthafte Drohungen gegen ihr Leben.

Es wurde berichtet, dass ein Teil dieser Nachrichten an die Strafverfolgungsbehörden übergeben wurde. Die Familie betrachtet diese Drohungen nicht als einfache Kritik, sondern als ein Sicherheitsproblem.

Cucurella, ein Absolvent der Barcelona-Akademie, hatte zuvor erklärt, dass er verstehe, dass sein Transfer bei einigen Fans Unmut auslöse, da er zu Real Madrid, dem historischen Rivalen des katalanischen Clubs, wechselte.

Der Fußballer betonte jedoch, dass es einen großen Unterschied zwischen der Kritik an seiner professionellen Entscheidung und der Beleidigung oder Bedrohung seiner Familienmitglieder gebe.

Cucurella bezeichnete das Überschreiten dieser Grenze als absolut inakzeptabel. Er betonte, dass Fußballrivalität und Fandom nicht das Niveau erreichen dürften, auf dem das Privatleben und die Sicherheit von Menschen bedroht werden.

Gleichzeitig merkte der spanische Verteidiger an, dass es sehr schwierig gewesen sei, ein Angebot eines Clubs wie Real Madrid abzulehnen.

In der vergangenen Saison kam Cucurella in allen Wettbewerben 50 Mal für Chelsea zum Einsatz. Er erzielte ein Tor und bereitete vier weitere vor.

Nun erwartet den Spieler in Madrid eine neue Phase seiner Karriere. Die heftigen Reaktionen auf seinen Transfer haben sich jedoch bereits zu einem ernsthaften Problem außerhalb des Fußballs entwickelt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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