Mourinhos „Schwarze Liste“: Wer verlässt Real Madrid und wer ist unantastbar?

Jose Mourinho, der als Cheftrainer zu Real Madrid zurückgekehrt ist, hat eine umfassende Säuberung des Kaders eingeleitet. Der bekannte Insider und Journalist Mario Cortegana berichtet, dass der portugiesische Spezialist eine Liste von Spielern erstellt hat, die nicht in das Projekt für die neue Saison passen und keine Zukunft haben.

Beim „Königsklub“ wird eine echte taktische Revolution und ein Prozess der Kadererneuerung erwartet. Also, wer ist in die Pläne von „The Special One“ geraten und wer blieb im Schatten?

Die „große Säuberung“ auf der linken Außenverteidigung

Mourinho ist mit der aktuellen Besetzung der linken Außenverteidigung absolut unzufrieden. Er hat drei Spieler gleichzeitig aus seinen Plänen gestrichen:

Ferland Mendy und Fran Garcia — Mourinho will ihnen in der neuen Saison kein Vertrauen schenken, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Transfer angeboten werden, ist sehr hoch.

Alvaro Carreras — auch er gehört nicht zu den Hauptplänen des Trainers, wobei die Chance für Carreras, in Madrid zu bleiben, etwas höher eingeschätzt wird als bei den anderen beiden.

Der Trainer schenkt ihnen kein Vertrauen, aber die Spieler wollen nicht gehen

Obwohl einige Teammitglieder das Vertrauen von Mourinho nicht gewinnen konnten, denken sie nicht im Traum daran, das Santiago Bernabeu zu verlassen:

Raul Asencio: Der Innenverteidiger hat das Vertrauenslimit des portugiesischen Spezialisten überschritten. Doch der Spieler selbst möchte im Verein bleiben und um seine Position kämpfen.

Eduardo Camavinga: Auch der französische Star konnte Mourinho nicht vollständig überzeugen. Dennoch hat Camavinga nicht die Absicht, das Team zu wechseln, und möchte sein Glück in Madrid versuchen.

Transfer-Bomben: Käufer für Tchouameni, Valverde ist „unantastbar“

Auch im Mittelfeld nimmt die Situation eine interessante Wendung.

Ein weiterer französischer Vertreter des Teams, Aurelien Tchouameni sein Transfer wird keineswegs bestritten. Sollte ein gutes Angebot eingehen, könnte der Verein ihn ziehen lassen. Derzeit zeigt der englische Club Manchester United ernstes Interesse an einem Transfer von Tchouameni.

Es gibt jedoch einen Spieler im Team, dessen Abgang absolut ausgeschlossen ist. Das ist Federico Valverde. Der uruguayische Mittelfeldspieler wurde für das neue Real Madrid als absolut unantastbar erklärt, und ein Verkauf steht überhaupt nicht zur Debatte.

Aktueller Status der Spieler in Mourinhos Projekt:

Spieler Position Entscheidung des Trainers / Aktueller Status Federico Valverde Mittelfeld Unantastbar! Transfer verboten. Eduardo Camavinga Mittelfeld Geringes Vertrauen, aber der Spieler will nicht gehen. Aurelien Tchouameni Mittelfeld Kann verkauft werden. Manchester United ist ein ernsthafter Anwärter. Ferland Mendy Linker Verteidiger Nicht in den Plänen, wird zum Transfer angeboten. Fran Garcia Linker Verteidiger Nicht in den Plänen, wird zum Transfer angeboten. Alvaro Carreras Linker Verteidiger Nicht in den Plänen, hat aber bessere Chancen zu bleiben als andere. Raul Asencio Innenverteidiger Kein Vertrauen, will den Verein aber nicht verlassen.

Die Führung von Real Madrid plant, in diesem Sommer-Transferfenster sehr aktiv zu sein, um die Forderungen von Jose Mourinho zu erfüllen und den Kader zu erneuern. Wir werden sehen, ob „The Special One“ seinen gewünschten Meisterkader zusammenstellen kann.