Berühmter europäischer Schiedsrichter leitet Spiel Usbekistan gegen DR Kongo

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Berühmter europäischer Schiedsrichter leitet Spiel Usbekistan gegen DR Kongo

Die usbekische Nationalmannschaft, die bereit ist, auf dem Platz alles zu geben und einen Sieg für die Fans zu erringen, um ihren historischen Weltcup-Weg würdig abzuschließen, trifft im letzten 3. Spieltag der Gruppenphase auf die Demokratische Republik Kongo.

Die FIFA hat das Schiedsrichtergespann für diese Begegnung bekannt gegeben. Demnach wurde die Partie in Atlanta einem erfahrenen deutschen Schiedsrichter anvertraut, der bereits die Stars des europäischen Fußballs geleitet hat.

Deutsche Ordnung auf dem Platz: Der Hauptschiedsrichter ist Felix Zwayer!

Als Hauptschiedsrichter der Partie fungiert der Deutsche Felix Zwayer . Zwayer genießt in der Fußballwelt einen hervorragenden Ruf und gilt als einer der zuverlässigsten Schiedsrichter der FIFA.

Die Fans kennen ihn aus den Europameisterschaften (Euro), den hitzigsten Spielen der Champions League sowie aus wichtigen WM-Qualifikationsspielen. Somit wird es keine Probleme bei der Spielleitung und der Gewährleistung von Fairness auf dem Platz geben.

Hier ist das vollständige Schiedsrichtergespann:

Felix Zwayer wird auf dem Platz von erfahrenen Kollegen aus Deutschland und Spanien unterstützt:

  • Hauptschiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)

  • Linienrichter: Robert Kempter und Christian Dassin (Deutschland)

  • Vierter Offizieller: Alejandro Hernandez (Spanien)

  • Reserve-Schiedsrichter: Diego Sanchez (Spanien)

Wo und wann findet das Spiel statt?

Der letzte Akkord der Gruppenphase zwischen den Nationalteams von Usbekistan und der DR Kongo erklingt auf US-Boden.

Ort: USA, Stadt Atlanta, das prächtige Atlanta Stadium

Die Minuten nähern sich: 28. Juni

Zur Erinnerung: Dieses Spiel wird das letzte Spiel der usbekischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der WM 2026 sein. Nach anfänglichen Rückschlägen glauben wir, dass unsere Jungs in diesem Duell ihr ganzes Können zeigen und das Turnier mit erhobenem Haupt verlassen werden. Vorwärts, Jungs!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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