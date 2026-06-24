Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Weltfußball-Legende Lionel Messi wurde in seiner Heimat erneut massiv geehrt. In der Stadt Cutral-Co in Patagonien wurde eine beeindruckende 26 Meter (85 Fuß) hohe Statue des Fußballers errichtet. Dieses Monument bestätigt nicht nur die Erfolge des Sportlers, sondern auch, dass er zu einem Symbol für das gesamte Land geworden ist. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Bauwerk aus 70 Tonnen Stahl wurde über 18 Monate hinweg akribisch vom lokalen Bildhauer Aldo Beroisa gefertigt. Die Statue zeigt Lionel Messi in einer symbolischen Pose, kniend im Lusail-Stadion nach dem Sieg im Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Zudem ist er in seinem traditionellen Torjubel dargestellt – mit dem Fingerzeig zum Himmel zu Ehren seiner verstorbenen Großmutter.

Ein weltweites Rekord-Monument

In einem Interview mit The Associated Press betonte Bildhauer Aldo Beroisa: "Er ist Argentiniens natürlicher Botschafter. Diese Arbeit war für mich nicht nur als Künstler, sondern auch als Argentinier sehr wichtig." Mit ihren Maßen ist diese Statue zum größten jemals zu Ehren von Lionel Messi errichteten Monument weltweit geworden.

Es ist anzumerken, dass zuvor in Kolkata, Indien, eine 21 Meter hohe Statue zu Ehren des Fußballers errichtet worden war. Die Behörden von Westbengalen ordneten jedoch aus Sicherheitsgründen die Demontage an. Laut dem lokalen Gesetzgeber Sharadwat Mukherjee schwankte die Statue in Indien aufgrund starker Winde und wurde gefährlich. Das neue Monument in Patagonien soll dank seiner stabilen Stahlkonstruktion frei von solchen Risiken sein.

Historische Ergebnisse und neue Rekorde

Die Einweihungszeremonie der Statue fiel mit weiteren historischen Meilensteinen in Lionel Messis Karriere zusammen. Der 38-jährige Stürmer erzielte kürzlich in einem Spiel gegen Österreich einen Doppelpack und erhöhte seine Trefferzahl bei Weltmeisterschaften auf 18. Damit brach er den langjährigen Rekord des Deutschen Miroslav Klose und wurde zum besten Torschützen in der Geschichte des Turniers.

Obwohl der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner, der derzeit für Inter Miami in den USA spielt, kurz vor seinem 39. Geburtstag steht, zeigt er weiterhin ein extrem hohes Spielniveau. Obwohl Cutral-Co traditionell als Industriestadt gilt, ist seit der Aufstellung der monumentalen Statue ein sprunghafter Anstieg des Touristenstroms in der Region zu beobachten. Dies beweist, dass die Welle der "Messimania" selbst in den entlegensten Gebieten Argentiniens immer noch stark ist.