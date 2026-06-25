Nuno Mendes verrät Geheimnis hinter spektakulärem Tor gegen Usbekistan

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Nuno Mendes verrät Geheimnis hinter spektakulärem Tor gegen Usbekistan

Der Verteidiger der portugiesischen Nationalmannschaft, Nuno Mendes, äußerte sich zu seinem schönen Tor gegen Usbekistan in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

In der 17. Minute der Partie änderte der Portugiese mit einem direkten Freistoß den Spielstand. Interessanterweise stand in dieser Situation auch Cristiano Ronaldo, der Experte für Freistöße, am Ball. Doch überraschend für den Gegner führte Mendes den Schuss aus.

Der Spieler erklärte, dass diese Kombination kein Zufall war. Die portugiesische Nationalmannschaft hatte sie speziell im Training vorbereitet.

«Wir haben das im Training erarbeitet. Normalerweise denkt jeder, dass Cristiano den Freistoß ausführt. Wir könnten diese Methode auch in Zukunft anwenden. Vielleicht wird der Schuss nicht von mir, sondern von einem anderen Spieler ausgeführt, aber es könnte wieder funktionieren», sagte Mendes.

Der Verteidiger betonte zudem, dass die portugiesischen Spieler im Spiel gegen Usbekistan über die gesamte Spielzeit eine hohe Konzentration beibehalten haben.

«Wir sind sehr glücklich. Wir waren während des gesamten Spiels voll fokussiert. Jetzt müssen wir uns gut regenerieren und uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Unser Ziel ist es, den ersten Platz in der Gruppe zu belegen», sagte er.

Nuno Mendes nahm auch Stellung zu der Kritik an der Nationalmannschaft. Seiner Meinung nach gehören Druck und Kritik zum professionellen Fußball dazu.

«Kritik ist Teil des Fußballs. Wir sind daran gewöhnt. Im Team hilft jeder jedem und wir sind auf jeden Druck vorbereitet. Das Wichtigste ist, den vom Trainer geforderten Spielstil zu zeigen und unserer Idee treu zu bleiben», fügte der Verteidiger der portugiesischen Nationalmannschaft hinzu.

Nuno MendesCristiano RonaldoPortugalUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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