Anthony Elanga verrät, was er vom gemeinsamen Spiel mit Cristiano Ronaldo gelernt hat

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Anthony Elanga verrät, was er vom gemeinsamen Spiel mit Cristiano Ronaldo gelernt hat

Der schwedische Nationalspieler und Stürmer von Nottingham Forest, Anthony Elanga, hat darüber gesprochen, welchen großen Einfluss seine Zeit an der Seite von Cristiano Ronaldo bei Manchester United auf seine Karriere hatte. Der junge Fußballer machte keinen Hehl daraus, stolz darauf zu sein, in der gleichen Ära wie die zwei größten Legenden unserer Zeit – Cristiano Ronaldo und Lionel Messi – zu spielen. Dies berichtet Goal.com .

Wie bekannt ist, gewann die portugiesische Nationalmannschaft kürzlich mit 5:0 gegen Usbekistan, wobei Ronaldo einen Doppelpack erzielte. In einem Interview mit dem Sweden Herald drückte Elanga seine Bewunderung dafür aus, dass sein ehemaliger Teamkollege immer noch auf so hohem Niveau spielt.

Laut Elanga ist Cristiano Ronaldos Einstellung zum Training und seine Arbeitsmoral eine echte Schule für jeden jungen Fußballer. Er betonte, dass er von dem portugiesischen Star nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb viel gelernt habe.

Professionalität und Geheimnisse der Regeneration

„Ich habe so viel von Ronaldo gelernt. Besonders beeindruckt hat mich sein Zustand nach dem Training und sein Fokus auf die Regeneration. Es war eine große Ehre, mit ihm in einer Mannschaft zu spielen. Es ist erfreulich zu sehen, dass er immer noch Tore schießt“, sagt Elanga.

Der mittlerweile 41-jährige Cristiano Ronaldo und der 39-jährige Lionel Messi stehen immer noch an der Spitze des Weltfußballs. Elanga erkannte an, wie viel harte Arbeit erforderlich ist, um in diesem Alter eine solche körperliche Verfassung beizubehalten. Über seine eigene Zukunft sprechend, sagte der schwedische Stürmer, die Zeit werde zeigen, ob er bis zum 41. Lebensjahr spielen werde.

Der Spieler äußerte sich auch zu der unter Fans traditionellen Debatte „Ronaldo oder Messi?“. Seiner Meinung nach sollte man die beiden Legenden nicht vergleichen, sondern ihr Spiel einfach genießen. „Ich kann mich nicht für einen von beiden entscheiden. Man sollte diese Momente einfach genießen“, fügte er hinzu.

Zur Erinnerung: Anthony Elanga spielt erfolgreich für die schwedische Nationalmannschaft unter der Leitung von Graham Potter. Sein Tor gegen die Niederlande wurde sogar von der Legende Zlatan Ibrahimović hoch gelobt. Derzeit sammelt er weiter Erfahrungen und setzt die Lektionen, die er von Ronaldo gelernt hat, in die Praxis um.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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