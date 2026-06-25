Portugal gegen Usbekistan gehört zu den meistbesuchten Spielen der Runde

Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gehört zu den zehn meistbesuchten Partien der Runde.

Die Begegnung im NRG Stadium in Houston wurde von 68.777 Zuschauern live im Stadion verfolgt. Damit belegt das Spiel Portugal gegen Usbekistan den siebten Platz unter den Spielen mit der höchsten Zuschauerzahl in der zweiten Runde.

Das größte Publikum in der zweiten Runde wurde beim Spiel zwischen Norwegen und Senegal verzeichnet, das 80.663 Fans im Stadion verfolgten.

Zudem besuchten 70.649 Zuschauer das Spiel Argentinien gegen Österreich und 70.317 Fans die Partie Belgien gegen Iran.

Die 10 Spiele mit den meisten Zuschauern in der zweiten Runde der WM 2026:

Norwegen vs. Senegal — 80.663 Argentinien vs. Österreich — 70.649 Belgien vs. Iran — 70.317 Schweiz vs. Bosnien und Herzegowina — 70.026 Türkei vs. Paraguay — 68.827 Niederlande vs. Schweden — 68.777 Portugal vs. Usbekistan — 68.777 Ecuador vs. Curaçao — 68.598 Jordanien vs. Algerien — 68.371 Brasilien vs. Haiti — 68.324

Zur Erinnerung: Das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan endete mit einem 5:0-Sieg für die Europäer.

Cristiano Ronaldo erzielte einen Doppelpack für Portugal. Nuno Mendes und Rafael Leão trafen ebenfalls, ein weiteres Tor wurde als Eigentor des usbekischen Torhüters Abduvohid Nematov gewertet.