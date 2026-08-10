Enzo Maresca kündigt an, wann Rodri zu Manchester City zurückkehrt

Laut Goal.com hat Manchester-City-Cheftrainer Enzo Maresca bestätigt, dass der führende Mittelfeldspieler des Teams, Rodri, in dieser Woche ins Training zurückkehrt. Die Nachricht wurde vor dem Hintergrund intensiver Transfergerüchte veröffentlicht, nachdem Barcelona versucht hatte, den spanischen Spieler zu verpflichten. Dies wurde von Goal.com berichtet.

In der vergangenen Woche lehnten die Premier-League-Giganten Barcelonas offizielles Angebot über 50 Millionen Euro für den Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 ab. Die Vereinsführung aus Manchester ist bereit, einen Verkauf des 30-Jährigen, der in das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags eingetreten ist, nur bei einem Angebot von 80 Millionen Euro in Betracht zu ziehen.

Rodris Verletzung und Transferbedingungen

Trotz der anhaltenden intensiven Transferdiskussionen befindet sich der erfahrene Mittelfeldspieler in der Genesungsphase, nachdem er sich nach Spaniens WM-Triumph einer Rückenoperation unterzogen hat. Nach dem 3:1-Sieg von Manchester City gegen Atlético Madrid in Seoul beantwortete Enzo Maresca die Fragen der Journalisten und nannte klar den Zeitpunkt für die Rückkehr des Spielers.

Maresca zufolge hat er die Zukunft des Spielers mit dem Sportdirektor des Vereins, Hugo Viana, besprochen. Derzeit gibt es keine Veränderungen. „Derzeit befindet er sich in Manchester. Es gibt keine Neuigkeiten. Am 14. August wird er zurückkehren“, betonte der Trainer.

Vorbereitung und neue Herausforderungen

Die Vereinsführung und der Trainerstab von Manchester City sind trotz des Interesses führender spanischer und europäischer Klubs, insbesondere Barcelona und Real Madrid, fest entschlossen, ihren Schlüsselspieler zu halten. Derzeit liegt der Schwerpunkt des Teams darauf, die medizinische Rehabilitation des Spielers erfolgreich abzuschließen.

Der Verein bereitet sich auf das bevorstehende Supercup-Spiel gegen Arsenal und den Beginn der neuen Premier-League-Saison vor. Manchester City startet in die Ära nach Pep Guardiola und bestreitet sein erstes Ligaspiel am 23. August zu Hause gegen Bournemouth. Trotz der Ungewissheiten im Kader muss Enzo Maresca seine stärkste Startelf zusammenstellen.