Usbekistans Chancen aktualisiert — Gibt es noch Hoffnung auf die Play-offs?

Die ersten zwei Spieltage der Weltmeisterschaft waren für unsere Nationalmannschaft und die Fans sehr schwierig. Nach den Niederlagen gegen Kolumbien (1:3) und Portugal (0:5) belegen unsere Vertreter derzeit mit null Punkten den letzten Platz in Gruppe K.

Aber im Fußball gibt es immer Platz für Wunder! Der berühmte Opta Supercomputer hat seine mathematische Prognose zum weiteren Schicksal unserer Nationalmannschaft nach zwei Spieltagen aktualisiert. Die Zahlen sagen uns, dass es noch Hoffnung gibt.

Wenn die Zahlen sprechen: Wie hoch sind die Rettungschancen?

Nach den kühlen Berechnungen des Supercomputers wird die Wahrscheinlichkeit, dass unser Team in die nächste Runde einzieht, wie folgt eingeschätzt:

Turnierphase Ergebniswahrscheinlichkeit (in Prozent) Einzug in die Play-offs 7,36% Erreichen des Achtelfinals 1,24% Erreichen des Viertelfinals 0,33% Halbfinalphase 0,06% Finale und Meisterschaft Minimal (fast 0%)

Leider gibt es laut den Schlussfolgerungen der Analysten für die usbekische Nationalmannschaft keine Chance mehr, den ersten Platz in der Gruppe zu belegen. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit, den Titel zu gewinnen, nahezu null. Aber das Wichtigste ist — wir haben immer noch eine Chance von über 7 Prozent, in die nächste Runde einzuziehen!

Ein „Alles-oder-Nichts“-Spiel für Cannavaros Schützlinge

Um dieses kleine Hoffnungslicht am Brennen zu halten, wird der letzte Spieltag der Gruppenphase für uns zu einem echten Finale. Die Schützlinge von Trainer Fabio Cannavaro treten gegen die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) an.

Die Hauptaufgabe ist klar: Um die Chance auf ein Ticket für die Play-offs der WM 2026 zu wahren, müssen unsere Jungs in diesem Duell ausschließlich auf Sieg spielen.

Der Ball ist rund, das Spielfeld ist eben. Egal, was der Supercomputer sagt, auf dem Platz spielen Menschen, und wir glauben bis zum Ende an unsere Jungs. Vorwärts, Usbekistan!