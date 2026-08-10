Manchester City einigt sich mit Ayoub Bouaddi auf Vertragsbedingungen

Der amtierende Premier-League-Meister Manchester City steht kurz vor einem weiteren großen Transfer im Sommerfenster. Der Klub hat sich mit dem talentierten Mittelfeldspieler Ayoub Bouaddi vom OSC Lille vollständig auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. Der Transfer gilt als wichtiger Schritt in den Plänen von Trainer Enzo Maresca, das Mittelfeld neu aufzustellen und die defensive Mittelfeldposition zu stärken. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com möchte der 18-jährige marokkanische Nationalspieler zu Manchester City wechseln, während die Verhandlungen zwischen den Parteien in die entscheidende Phase eingetreten sind. Der bekannte Insider Fabrizio Romano bestätigte auf seinem X-Account, dass der Spieler und seine Vertreter sich mit dem englischen Klub vollständig auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt haben. Bouaddi selbst bevorzugt es ebenfalls, den Wechsel jetzt abzuschließen, anstatt die Einigung bis 2027 hinauszuzögern.

Der rasante Aufstieg eines Fußballstars

Ayoub Bouaddis Entwicklung im vergangenen Jahr hat im europäischen Fußball für großes Aufsehen gesorgt. In der Saison 2025/26 wurde er zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Startelf von Lille. Der junge Mittelfeldspieler kam in der Ligue 1 und der Europa League insgesamt 35-mal von Beginn an zum Einsatz und stellte dabei seine Übersicht sowie seine körperliche Reife unter Beweis.

Diese starken Leistungen steigerten auch das Ansehen des Spielers auf internationaler Ebene. Obwohl Ayoub Bouaddi erst 18 Jahre alt ist, stand er für Marokko in fünf WM-Spielen in der Startelf. Diese Erfahrung auf höchstem Niveau hat seinen Marktwert deutlich erhöht und das Interesse der europäischen Spitzenklubs geweckt.

Ablösesumme und finanzielle Details

Sollte der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, könnten sich die gesamten Sommerausgaben von Manchester City auf 200 Millionen Pfund belaufen. Der Klub hatte während des Sommertransferfensters bereits den Mittelfeldspieler Elliot Anderson von Nottingham Forest für 116 Millionen Pfund verpflichtet.

Lille hatte zunächst 100 Millionen Euro, rund 86 Millionen Pfund, für seinen größten Star gefordert, doch die Führung von Manchester City konnte den Preis senken. Quellen zufolge soll die endgültige Ablösesumme zwischen 70 und 80 Millionen Euro liegen. Da weniger als zwei Wochen bis zum Beginn der neuen Premier-League-Saison verbleiben, drängen die Citizens auf einen schnellen Abschluss des Transfers.