Barcelona erhöht Ferran Torres' Preis deutlich

Barcelona hat die Ablöseforderung für Stürmer Ferran Torres gegenüber Paris Saint-Germain bekannt gegeben und den französischen Klub damit zum Nachdenken gebracht. Laut einem Sportmedium möchte der spanische Nationalspieler, der bei der Weltmeisterschaft glänzte, nach Paris wechseln und erneut mit seinem ehemaligen Trainer Luis Enrique arbeiten. Goal.com berichtet darüber.

Torres soll der Vereinsführung offen mitgeteilt haben, dass er wechseln möchte. Die Barcelona-Führung wollte den Stürmer zunächst nicht freigeben, bevor kein geeigneter Ersatz gefunden worden war. Nach der entschlossenen Entscheidung des Spielers änderte sie jedoch ihre Haltung und setzte die Ablöse auf mindestens 65 Millionen Euro fest.

Ablöse und die Positionen der Parteien

Der Wert von Ferran Torres ist vor dem Hintergrund seiner jüngsten Erfolge stark gestiegen. Dazu zählt das entscheidende Tor bei Spaniens Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Die Verantwortlichen Barcelonas betonen, dass die geforderte Summe für einen Spieler dieser Klasse, der in wichtigen Momenten den Unterschied machen kann, zur weiteren Verstärkung der Offensive beitragen würde.

PSG ist jedoch nicht bereit, sofort 65 Millionen Euro zu zahlen. Da der aktuelle Vertrag des Spielers bis Juni 2027 läuft, versucht der Klub aus Paris, den Preis zu senken. Der französische Verein hält die 55 Millionen Euro, die Barcelona 2021 für den Spieler an Manchester City gezahlt hat, für eine faire Bewertung.

Die Haltung von Cheftrainer Hansi Flick

Obwohl Berichten zufolge bereits eine persönliche Einigung über die Vertragsbedingungen erzielt wurde, dürften die Verhandlungen zwischen den Vereinen intensiv weitergehen. Die guten Beziehungen zwischen Barcelonas Sportdirektor Deco und Luis Campos könnten den Prozess jedoch etwas erleichtern.

Nach Barcelonas Freundschaftsspiel gegen Udinese beantwortete Cheftrainer Hansi Flick Fragen zur Zukunft des 26-Jährigen und erklärte, derzeit keine konkreten Informationen zu haben. Der deutsche Coach fügte hinzu, dass die Urlaubszeit der Spieler respektiert werden müsse und man Veränderungen auf dem Transfermarkt gelassen begegnen solle.

Flick zufolge befindet sich der Kader in der Saisonvorbereitung in einem tiefgreifenden Umbruch. Dabei verlassen sogar Schlüsselspieler wie Ronald Araújo den Verein. In dieser ungewöhnlichen und schwierigen Vorbereitung werde an der Verpflichtung neuer Spieler gearbeitet, doch alles müsse planmäßig und mit Ruhe umgesetzt werden.