Marc Cucurella drängt Enzo Fernandez zu Real Madrid: Wird der Transfer klappen?

Nach seinem Wechsel vom Chelsea FC zu Real Madrid hat der spanische Verteidiger Marc Cucurella nicht verheimlicht, dass er seinen ehemaligen Teamkollegen Enzo Fernandez gerne bei sich sehen würde. Dieser Transfer würde nicht nur für den Madrider Club, sondern für den gesamten europäischen Fußball ein großes Aufsehen erregen. Cucurella hat bereits einen Sechsjahresvertrag unter Jose Mourinho unterschrieben und versucht nun, den argentinischen Weltmeister für dieses Projekt zu gewinnen. Laut Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Marca sprach Cucurella über seine Beziehung zu Enzo Fernandez und dessen potenziellen Transfer. "Er ist ein fantastischer Spieler und ein enger Freund von mir. Enzo hat mir zu meinem Wechsel nach Madrid gratuliert. Ich hoffe, dass auch sein Transfer zustande kommt. Wir waren bei Chelsea gemeinsam glücklich, und ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Chance ergäbe, bei einem so großen Verein wie Real Madrid wieder zusammenzuspielen", so der spanische Verteidiger.

Konflikte im Londoner Club und Interesse an Madrid

Die Zukunft von Enzo Fernandez bei Chelsea ist seit der letzten Saison ungewiss. Dass der Spieler seine Vorliebe für die Stadt Madrid offen zeigte, führte zu einer Abkühlung der Beziehungen zur Clubführung und zum Trainerstab. Insbesondere die Aussage des argentinischen Mittelfeldspielers, Madrid ähne seiner Heimatstadt Buenos Aires und er wolle dort leben, stieß bei den Fans und der Führung des Londoner Clubs auf Ablehnung.

Nach diesen Aussagen ergriff der ehemalige Chelsea-Trainer Liam Rosenior strenge Maßnahmen gegen den Spieler und setzte ihn in wichtigen Spielen gegen Teams wie Manchester City und Port Vale nicht ein. Aus Sicht des Trainers habe der Spieler mit seinen Aussagen eine "rote Linie“ in Bezug auf die Loyalität zum Clubprojekt überschritten. Laut Goal.com hat Fernandez selbst nach dem Ausscheiden aus der Champions League keine klare Antwort darauf gegeben, ob er beim Club bleibt.

Der Berater des Spielers und ehemalige Paris Saint-Germain-Star Javier Pastore verteidigte Enzo jedoch. Pastore betonte, dass der Spieler nie darüber gesprochen habe, Chelsea zu verlassen, sondern lediglich ehrlich auf eine Frage zu einer Stadt geantwortet habe, die ihm gefällt. "Enzo ist ein professioneller Typ und gibt immer alles für das Team, in dem er spielt. Er hat nur gesagt, dass er die Stadt Madrid mag, was keinen Verrat am Club bedeutet", fügte Pastore hinzu.

Derzeit prüft Real Madrid Optionen zur Verstärkung des zentralen Mittelfelds. Sollte der Transfer von Enzo Fernandez realisiert werden, könnte dies die Hegemonie Madrids in der nächsten Saison weiter festigen. Chelsea steht vor der schwierigen Entscheidung, einen seiner wertvollsten Vermögenswerte zu behalten oder ihn gegen eine hohe Ablösesumme ziehen zu lassen.