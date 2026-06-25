Emotionaler Appell von Neymars Vater: Brasilianischer Star kehrt in den Profifußball zurück

Der legendäre brasilianische Stürmer Neymar steht kurz vor seiner Rückkehr nach einer langen Pause. Vor der Rückkehr des Spielers auf den Platz veröffentlichte sein Vater ein motivationales Video in den sozialen Netzwerken, das viele bewegt hat. Dieser Appell dient nicht nur dem Spieler, sondern dem gesamten brasilianischen Volk als Unterstützung. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Das von Neymars Vater auf seiner Instagram-Seite geteilte Video zeigt eine leidenschaftliche Rede, die der Spieler in der Kabine an seine Teamkollegen richtete. Darin erinnert sich Neymar an die wichtigste Lektion, die er als Kind von seinem Vater gelernt hat. Laut Goal.com wurden diese Aufnahmen im Mai 2025 während des Finales der Kings League Brazil gemacht und sind in der aktuellen Situation wieder hochaktuell.

"Mein Vater wiederholte mir immer einen Satz: 'Mein Sohn, renn, gib alles, betritt den Platz, als wäre es das letzte Spiel deines Lebens.' Also, meine Brüder, kämpft so, als wäre es der letzte Tag eures Lebens", — sagt Neymar im Video. Es wird erwartet, dass diese Worte die Moral der Spieler vor dem wichtigen Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Schottland heben werden.

Rückkehr nach der Verletzung

Der mittlerweile 34-jährige Neymar verletzte sich am 17. Mai dieses Jahres bei einem Spiel von Santos gegen Coritiba an der Wade. Damals befürchteten viele, dass die Teilnahme des erfahrenen Stürmers an internationalen Turnieren infrage gestellt würde. Die Rehabilitation in Miami verlief jedoch erfolgreich, und die Ärzte haben ihn für den Einsatz freigegeben.

Berichten zufolge wird Neymar im Spiel gegen Schottland auf der Ersatzbank sitzen. Auch wenn er nicht in der Startelf steht, bieten seine Rückkehr und seine Präsenz in der Kabine einen enormen psychologischen Vorteil für die 'Seleção'. Die brasilianische Nationalmannschaft will durch dieses Spiel den Einzug in die nächste Turnierphase sichern.

Das von Neymars Vater vorbereitete Video enthält die glanzvollsten Momente des Spielers in der Nationalmannschaft, darunter sein technisch brillantes Tor gegen Kroatien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2022. Diese Bilder erinnern erneut daran, welche bedeutende Figur Neymar für den brasilianischen Fußball ist.

Obwohl er derzeit in seiner Heimat für den Club Santos spielt, bleibt Neymar der wichtigste Anführer und Talisman der Nationalmannschaft. Jeder seiner Schritte und seine Rückkehr auf den Platz werden von Millionen von Fans mit großer Spannung erwartet. Das Spiel gegen Schottland könnte der Beginn eines neuen siegreichen Weges für Neymar sein.