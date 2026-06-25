Schrecklicher Anti-Rekord für die Katar-Nationalmannschaft — Eigentore in zwei Spielen

Weltmeisterschaften bleiben nicht nur für schöne Tore und große Rekorde in Erinnerung, sondern auch für Misserfolge, die Spieler lieber vergessen würden. Leider ging die Katar-Nationalmannschaft bei der WM 2026 mit genau einem solchen unangenehmen Ergebnis in die Geschichte ein.

"Loyalität" zum eigenen Tor: Was ist passiert?

Die katarischen Spieler erzielten in zwei aufeinanderfolgenden Spielen des Turniers Eigentore und wiederholten damit einen der schwersten Anti-Rekorde in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Die Pechsträhne ereignete sich in folgenden Spielen:

Im Spiel gegen Kanada: Katar erlitt nicht nur eine schwere 0:6-Niederlage, sondern erzielte auch ein Eigentor.

Im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina: Das Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage, und auch in dieser Partie "halfen" die katarischen Spieler dem Gegner durch ein weiteres Eigentor.

Wer sonst hat dies in der Geschichte erlebt?

In der reichen Geschichte der Weltmeisterschaften wurde eine solch ungewöhnliche und unglückliche Statistik bisher nur zweimal verzeichnet. Katar wurde das dritte Team auf dieser "schwarzen Liste":

WM-Jahr Nationalmannschaft Eigentor-Status 1966 Bulgarien Erzielte während des Turniers zweimal ein Eigentor. 2018 Russland Die Spieler erzielten bei der Heim-WM zweimal ein Eigentor. 2026 Katar Erzielte in zwei aufeinanderfolgenden Spielen Eigentore.

Frühes Ausscheiden aus dem Turnier

Turnierausgang: Vor dem Hintergrund solcher Misserfolge war das Gesamtergebnis der Katar-Nationalmannschaft bei der WM 2026 nicht gerade glanzvoll. In der Gruppenphase sammelte das Team insgesamt nur 1 Punkt ein. Infolgedessen belegten sie den letzten Platz in ihrer Gruppe und mussten das Turnier vorzeitig verlassen.

Wir hoffen, dass die Katar-Nationalmannschaft die richtigen Schlüsse aus diesem Misserfolg zieht und ihre Fans bei den nächsten großen Turnieren nur mit schönen Siegen freuen wird!