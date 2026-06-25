Frenkie de Jong antwortet Kritikern: Ist er auf dem Niveau von Declan Rice?

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Frenkie de Jong antwortet Kritikern: Ist er auf dem Niveau von Declan Rice?

Barcelona-Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat scharf auf die jüngsten Kritiken gegen ihn reagiert. Der niederländische Fußballer betont, dass viele seinen Spielstil und seine Aufgabe auf dem Platz nicht richtig verstehen. Vor dem Hintergrund dieser Debatten teilte der ehemalige Fußballspieler Jimmy Floyd Hasselbaink in einem Interview mit Goal seine Gedanken über De Jongs aktuelle Form und sein Niveau im Vergleich zu anderen Stars. Goal.com berichtet darüber.

Laut De Jong schauen viele Fans und Experten Fußball, verstehen aber nicht die internen Mechanismen des Spiels. Der Spieler hält die Kritik, insbesondere in seinem Heimatland, für übertrieben. "Ich gehe keine Risiken in Situationen, in denen meine Pässe beim Torwart landen könnten, aber die Leute wollen das nicht verstehen", sagt er zur Verteidigung seines Spiels.

Vergleich der Stars: Rice und Vitinha

Im aktuellen europäischen Fußball werden unter den zentralen Mittelfeldspielern Declan Rice von Arsenal und Vitinha vom PSG am höchsten bewertet. Hasselbaink ist der Meinung, dass Frenkie de Jong dieses Niveau noch nicht vollständig erreicht hat. Er merkt an, dass De Jong zwar über eine hohe Ballfertigkeit verfügt, aber Schwierigkeiten hat, das Spieltempo zu erhöhen.

"Er ist ein sehr hochwertiger Spieler und ein wichtiger Bestandteil der niederländischen Nationalmannschaft. Aber persönlich halte ich ihn für etwas hinter dem Niveau von Declan Rice. Vielleicht liegt das daran, dass ich die englische Liga regelmäßig verfolge, aber Rice leistet auf dem Platz mehr Arbeit", sagt Hasselbaink.

Nach Ansicht des Experten muss De Jong den Ball nicht zu lange halten und ihn schneller an seine Mitspieler weitergeben, um sein Spiel auf ein höheres Niveau zu heben. Eine Kombination aus der Kreativität von Vitinha und der Dynamik von Declan Rice könnte De Jong zum absolut besten Mittelfeldspieler der Welt machen.

Dennoch sind Frenkie de Jongs Statistiken bei Barcelona lobenswert. In seinen sieben Spielzeiten im Camp Nou bestritt er 297 Spiele und gewann dreimal die La Liga. Trotz mehrerer ernsthafter Angebote anderer Vereine, insbesondere von Manchester United, entschied er sich für die Loyalität zum katalanischen Club.

Auch für usbekische Fußballfans war De Jongs Spiel immer interessant. Wie wichtig die Rolle des Niederländers in den Veränderungen bei Barcelona und der neuen Strategie des Teams ist, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Vorerst versucht der Spieler, den Kritikern mit seinen Leistungen auf dem Platz zu antworten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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