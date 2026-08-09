Motorola stellt das Moto G Max Smartphone mit 7000 mAch Akku vor

Laut Ixbt.com hat Motorola das neue günstige Moto G Max Smartphone offiziell angekündigt, das mit einer einzigen Ladung bis zu drei Tage durchhalten kann. Das Gerät soll mit seinem riesigen Akku und modernen technischen Daten Nutzer im mittleren und unteren Preissegment ansprechen. Darüber berichtet .

Das wichtigste Merkmal des neuen Gadgets ist sein riesiger 7000 mAch Akku. Laut Hersteller ermöglicht diese Energiereserve selbst bei intensiver Nutzung eine Laufzeit von bis zu drei Tagen ohne erneutes Aufladen. Das ist besonders praktisch für Nutzer, die häufig unterwegs sind oder sich weit entfernt von einem Ladegerät aufhalten.

Display und Leistungsfähigkeit

Das Smartphone ist mit einem 6,72 Zoll großen Full HD+ Display ausgestattet. Der Bildschirm unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch die Benutzeroberfläche und die Darstellung von Inhalten deutlich flüssiger wirken.

Als Hardwarebasis kommt der Snapdragon 6s Gen 4 Prozessor zum Einsatz. Zusammen mit modernem LPDDR5X RAM und schnellem UFS 3.1 Flash-Speicher sorgt er für eine stabile und reaktionsschnelle Leistung.

Kamera und zusätzliche Funktionen

Auch die Fotoqualität des Geräts verdient Beachtung. Die Hauptkamera verwendet einen 50-Megapixel-Sensor Sony Lytia 600. Ergänzt wird sie durch eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Frontkamera verfügt über einen hochauflösenden 32-Megapixel-Sensor und ermöglicht hochwertige Selfies.

Motorola verzichtet auch beim neuen Modell nicht auf bewährte Komfortfunktionen und behält einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss bei. Außerdem ist das Gerät mit Stereolautsprechern mit Dolby Atmos Unterstützung sowie einem Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit nach IP64 ausgestattet.

Der genaue Preis des Moto G Max wurde bisher nicht bekannt gegeben. Das vergleichbare Modell Moto G57 Power soll bei seiner Markteinführung jedoch rund 145 Dollar gekostet haben.