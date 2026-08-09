Federico Valverde: Ich hätte nicht erwartet, dass Mourinho so ist

·103·Sport
Federico Valverde: Ich hätte nicht erwartet, dass Mourinho so ist

Real-Madrid-Mittelfeldspieler Federico Valverde äußerte sich zum Einfluss des zurückgekehrten Cheftrainers José Mourinho in dessen ersten Tagen beim Klub sowie zu den Veränderungen im Team. Laut Goal.com .

Der Uruguayer, der derzeit als Kapitän des Klubs fungiert, beantwortete in Budapest nach dem 2:1-Sieg gegen Ferencváros die Fragen der Journalisten. Obwohl die Partie im Rahmen der Saisonvorbereitung stattfand, verlängerte sie die ungeschlagene Serie des Madrider Klubs auf vier Spiele und zeigte, dass der Einfluss von José Mourinhos zweiter Amtszeit als Trainer immer deutlicher wird.

Die Stimmung im Team und Mourinhos Ansatz

Valverde betonte besonders den Unterschied zwischen dem harten öffentlichen Image des Trainers und seinem täglichen Umgang mit den Spielern. Seiner Aussage nach wirkt der portugiesische Coach von außen zwar streng, begegnet den Spielern aber unerwartet nahbar und herzlich.

„Ich hätte nicht erwartet, dass Mourinho so ist. In der kurzen Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, habe ich gesehen, dass er ein sehr offener Mensch ist. Letztlich hat er eine ganz eigene Persönlichkeit“, betonte Federico Valverde.

Taktische Veränderungen und körperliche Verfassung

Unter Mourinho arbeitet das Team derzeit daran, eine kompaktere defensive Grundordnung zu entwickeln. Gleichzeitig soll der offensive Spielstil und die Attraktivität bewahrt werden, die im Santiago Bernabéu stets gefordert werden.

Valverde zufolge ist die Saisonvorbereitung der beste Zeitpunkt, um neue Ideen in der Mannschaft zu verankern. Obwohl der gesamte Kader der ersten Mannschaft noch nicht vollständig zusammen ist, verbessert das Team sein Spiel Schritt für Schritt.

Bernardo Silvas Ankunft und erste Eindrücke

Neben den Veränderungen im Trainerstab hat auch die Verpflichtung von Bernardo Silva von Manchester City Real Madrid neuen Schwung verliehen. Der portugiesische Mittelfeldspieler gab gegen Ferencváros sein Debüt.

Valverde lobte die Fähigkeiten seines neuen Mitspielers und bezeichnete ihn als magischen Spieler: „Bernardo ist ein großartiger Fußballer und zugleich ein sehr lustiger und fröhlicher Mensch. Er hat sich schnell an die Mannschaft angepasst. Ich habe ihn immer sowohl als Gegner als auch als Fußballer respektiert und bin sehr froh, dass er heute bei uns ist.“

Real MadridFederico ValverdeJosé MourinhoBernardo SilvaFerencváros
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Girona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenGirona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenHeute, 02:52Die Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenDie Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenHeute, 02:35Darwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntDarwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntHeute, 02:16Monaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abMonaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abHeute, 01:34Juventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortJuventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortHeute, 00:55Florian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenFlorian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenHeute, 00:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)