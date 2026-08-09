Federico Valverde: Ich hätte nicht erwartet, dass Mourinho so ist

Real-Madrid-Mittelfeldspieler Federico Valverde äußerte sich zum Einfluss des zurückgekehrten Cheftrainers José Mourinho in dessen ersten Tagen beim Klub sowie zu den Veränderungen im Team. Laut Goal.com .

Der Uruguayer, der derzeit als Kapitän des Klubs fungiert, beantwortete in Budapest nach dem 2:1-Sieg gegen Ferencváros die Fragen der Journalisten. Obwohl die Partie im Rahmen der Saisonvorbereitung stattfand, verlängerte sie die ungeschlagene Serie des Madrider Klubs auf vier Spiele und zeigte, dass der Einfluss von José Mourinhos zweiter Amtszeit als Trainer immer deutlicher wird.

Die Stimmung im Team und Mourinhos Ansatz

Valverde betonte besonders den Unterschied zwischen dem harten öffentlichen Image des Trainers und seinem täglichen Umgang mit den Spielern. Seiner Aussage nach wirkt der portugiesische Coach von außen zwar streng, begegnet den Spielern aber unerwartet nahbar und herzlich.

„Ich hätte nicht erwartet, dass Mourinho so ist. In der kurzen Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, habe ich gesehen, dass er ein sehr offener Mensch ist. Letztlich hat er eine ganz eigene Persönlichkeit“, betonte Federico Valverde.

Taktische Veränderungen und körperliche Verfassung

Unter Mourinho arbeitet das Team derzeit daran, eine kompaktere defensive Grundordnung zu entwickeln. Gleichzeitig soll der offensive Spielstil und die Attraktivität bewahrt werden, die im Santiago Bernabéu stets gefordert werden.

Valverde zufolge ist die Saisonvorbereitung der beste Zeitpunkt, um neue Ideen in der Mannschaft zu verankern. Obwohl der gesamte Kader der ersten Mannschaft noch nicht vollständig zusammen ist, verbessert das Team sein Spiel Schritt für Schritt.

Bernardo Silvas Ankunft und erste Eindrücke

Neben den Veränderungen im Trainerstab hat auch die Verpflichtung von Bernardo Silva von Manchester City Real Madrid neuen Schwung verliehen. Der portugiesische Mittelfeldspieler gab gegen Ferencváros sein Debüt.

Valverde lobte die Fähigkeiten seines neuen Mitspielers und bezeichnete ihn als magischen Spieler: „Bernardo ist ein großartiger Fußballer und zugleich ein sehr lustiger und fröhlicher Mensch. Er hat sich schnell an die Mannschaft angepasst. Ich habe ihn immer sowohl als Gegner als auch als Fußballer respektiert und bin sehr froh, dass er heute bei uns ist.“