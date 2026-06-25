Vinicius Junior gewinnt Wette gegen Ancelotti: Historischer Erfolg für den Brasilien-Star

Nach einer glanzvollen Leistung in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft enthüllte Brasiliens Starstürmer Vinicius Junior eine interessante Geschichte über Real Madrid-Cheftrainer Carlo Ancelotti. Der Fußballer, der im Spiel gegen Schottland einen Doppelpack erzielte, sicherte nicht nur den Sieg seines Teams, sondern gewann auch eine ungewöhnliche Wette mit seinem Trainer. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Im Spiel im Hard Rock Stadium in Miami errang die brasilianische Nationalmannschaft einen souveränen Sieg gegen Schottland und zog als Führender der Gruppe C in die K.-o.-Runde ein. Vinicius Junior, der zum Helden des Spiels wurde, betonte in einem Interview nach dem Spiel, dass Carlo Ancelotti an seiner Fähigkeit, Kopfballtore zu erzielen, gezweifelt habe.

Ancelotti und das „unmögliche“ Tor

Laut Goal.com gab es eine spezielle persönliche Vereinbarung zwischen Vinicius und Ancelotti. Der Trainer hatte erklärt, dass der brasilianische Stürmer in Luftduellen und beim Kopfball nicht besonders stark sei und ein Kopfballtor als „unmöglich“ bezeichnet. Doch im Spiel gegen Schottland erzielte Vinicius Junior nach einer Vorlage von Bruno Guimaraes per Kopf den Treffer.

„Ich mache mir keine Sorgen um Statistiken, das Wichtigste ist, der Selecao zu helfen. Heute habe ich sogar per Kopf getroffen. Ich hatte das meinem Trainer versprochen, und er hielt es für fast unmöglich und sagte, er würde mir ein Geschenk geben, wenn ich es schaffe. Jetzt warte ich auf das Geschenk“, scherzte der 25-jährige Forward.

Historisches Ergebnis und Aufstieg in die Riege der Legenden

Der Erfolg in diesem Spiel war für Vinicius Junior nicht nur ein Sieg, sondern ein historischer Meilenstein. Er ging als achter Brasilianer in die Geschichte ein, dem es gelang, in allen Gruppenspielen einer einzigen Weltmeisterschaft Tore zu erzielen. Damit wiederholte er eine Leistung der Legenden des brasilianischen Fußballs.

Trotzdem stellt der Stürmer den Teamerfolg über persönliche Erfolge. Seinen Worten zufolge ist das Hauptziel nun, in der K.-o.-Phase noch stärkere Leistungen zu zeigen und in Richtung Meisterschaft zu schreiten. Im Duell gegen Schottland nutzten die Brasilianer Fehler in der gegnerischen Defensive konsequent aus und bewiesen erneut ihre Favoritenrolle.

Vinicius, der bereits in der 7. Minute den ersten Treffer erzielte, feierte kurz vor Ende der ersten Halbzeit sein zweites Tor. Obwohl das VAR-System ein weiteres Tor wegen eines Fouls annullierte, erreichte der Stürmer sein Ziel. Nun wartet die gesamte Fußballwelt gespannt darauf, welches Geschenk Carlo Ancelotti für seinen Schützling vorbereitet.