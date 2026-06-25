Georgina verrät Ronaldos Geheimnis: „Er könnte bis 50 spielen“

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Georgina verrät Ronaldos Geheimnis: „Er könnte bis 50 spielen“

Georgina Rodriguez, die Partnerin von Cristiano Ronaldo, sprach darüber, wie der portugiesische Star selbst mit 41 Jahren eine hohe Motivation und eine starke Leidenschaft für den Fußball bewahrt.

Georgina erzählt, dass sie Ronaldo manchmal daran erinnert, dass er bereits alle großen Erfolge gefeiert hat, und ihm vorschlägt, das Leben mehr zu genießen. Für den Fußballer ist der Kampf auf dem Platz jedoch immer noch nicht nur ein Beruf, sondern ein wesentlicher Teil seines Lebens.

„Ich sage oft zu Cristiano: 'Du hast bereits alles, lass uns jetzt das Leben ein bisschen mehr genießen.'

„Und er antwortet mir: 'Ihr seid alles für mich, aber Fußball ist meine Leidenschaft'", sagte Georgina.

Sie betonte, dass Ronaldos Liebe und Leidenschaft für den Fußball seit den ersten Tagen ihres Kennenlernens nahezu unverändert geblieben sind.

„Das Erstaunlichste ist, dass seine Leidenschaft für den Fußball heute noch genau so ist wie an dem Tag, an dem ich ihn kennengelernt habe. Er schont sich nie", fügte sie hinzu.

Georgina antwortete auch auf Fragen dazu, wann Ronaldo seine Karriere beenden wird, und erklärte, dass der portugiesische Stürmer noch viele Jahre auf dem Platz stehen könne.

„Die Leute fragen ihn, wann er seine Karriere beendet. Um ehrlich zu sein, könnte er bis 50 spielen", sagte Rodriguez.

Zur Information: Cristiano Ronaldo ist derzeit 41 Jahre alt und nimmt mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teil. In den ersten zwei Spielen des Turniers konnte er bereits 2 Tore erzielen.

So bleibt das Alter nur eine Zahl: Ronaldos wichtigster „Treibstoff“ ist nach wie vor seine unendliche Leidenschaft für den Fußball.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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