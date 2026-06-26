Manchester United Kapitän Bruno Fernandes hat sich entschieden, in England zu bleiben, trotz ernsthaften Interesses saudi-arabischer Clubs. Der portugiesische Spielmacher gab an, seine Karriere in Old Trafford für mindestens eine weitere Saison fortsetzen zu wollen. Diese Entscheidung ist eine willkommene Nachricht für die Fans des Manchester-Clubs, da der Kapitän eine zentrale Rolle im Spielsystem der Mannschaft einnimmt. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Laut Informationen von talkSPORT hat Fernandes eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Obwohl verschiedene Transfergerüchte kursierten, hat der Fußballer seinen Mitspielern und engen Freunden mitgeteilt, dass er in Manchester bleibt. Diese Entscheidung ist naturgemäß eine enttäuschende Nachricht für die Vertreter der Saudi Pro League, insbesondere für den Club Al-Nassr, bei dem Cristiano Ronaldo spielt.

Interesse saudi-arabischer Clubs und abgelehnte Angebote

Saudi-arabische Clubs, darunter Al-Hilal, Al-Nassr und Al-Ittihad, versuchen seit letztem Sommer, Fernandes zu verpflichten. Insbesondere das Interesse von Al-Hilal ließ den Spieler in der letzten Saison kurzzeitig zögern. Letztendlich entschied sich Bruno jedoch aus familiären Gründen und um das hohe sportliche Niveau zu halten, in England zu bleiben.

Derzeit strebt Al-Nassr an, Fernandes und Cristiano Ronaldo wieder in einem Team zu vereinen. Die Situation wird dadurch verschärft, dass Berichte kursieren, wonach auch der Nationaltrainer von Portugal, Roberto Martinez, den Club aus Riad übernehmen könnte. Dennoch hat der 31-jährige Mittelfeldspieler derzeit keine Absicht, nach Asien zu wechseln.

Vertragsdetails und Position des Clubs

Die Führung von Manchester United ist bezüglich der Situation des Kapitäns sehr gelassen. Fernandes' aktueller Vertrag läuft noch ein Jahr, und der Club hat die Option, ihn um ein weiteres Jahr zu verlängern. Zudem ist in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel von 65 Millionen Euro (56 Millionen Pfund) für Clubs außerhalb Englands festgelegt, doch der Spieler selbst möchte nicht gehen.

Wie Goal.com schreibt, war das Verhältnis von Fernandes zur Clubführung nicht immer reibungslos. Vor einiger Zeit deutete er in einem Interview an, dass der Club bereit gewesen sei, ihn zu verkaufen, dies jedoch aufgrund des Widerstands des Trainers nicht geschah. Inzwischen hat sich die Situation jedoch geändert, und der neue Trainerstab betrachtet den Kapitän als unverzichtbaren Teil der Mannschaft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bruno Fernandes weiterhin ein Eckpfeiler des Manchester United Projekts bleibt. Seine Entscheidung trägt zur Stabilität innerhalb des Teams bei. Die saudi-arabischen Clubs müssen nun nach anderen Optionen suchen, um ihre Star-Projekte zu vervollständigen.