Ecuador besiegt Deutschland und sichert sich Play-off-Platz (Video)

Die letzten Gruppenspiele der Gruppe E bei der Weltmeisterschaft 2026 haben stattgefunden.

Die deutsche Nationalmannschaft, die sich bereits vorzeitig für die Play-offs qualifiziert hatte, unterlag Ecuador mit 1:2. Dieser Sieg ermöglicht es dem lateinamerikanischen Team, als einer der besten Gruppendritten in die nächste Runde einzuziehen.

Das Spiel begann intensiv. In der 2. Minute brachte Leroy Sane Deutschland in Führung. Doch der Vorsprung der Deutschen hielt nicht lange.

In der 9. Minute erzielte Angulo den Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ecuador den Druck, und in der 77. Minute erzielte Plata das zweite Tor für sein Team.

In der verbleibenden Zeit versuchte Deutschland den Ausgleich, doch Ecuador verteidigte souverän und sicherte sich den wichtigen Sieg.

WM 2026. Gruppe E, 3. Spieltag

Ecuador — Deutschland — 2:1

Tore: Angulo, 9; Plata, 77 — Sane, 2.

Ecuador: Galindes, Franco (Presiado, 64), Ordonez, Pacho, Hinkapi (Estupinan, 71), Yeboa (Torres, 85), M. Caicedo, Vite, Angulo (X. Caicedo, 85), Plata, Valencia (Rodriguez, 64).

Deutschland: Neuer, Kimmich (Thiaw, 60), Tah, Rudiger, Sane, Nmecha (Bayer, 64), Pavlovic (Stiller, 46), Raum, Musiala, Wirtz (Gross, 73), Havertz (Undav, 60).

Verwarnungen: Hinkapi, 43; Pavlovic, 44; Franco, 50; Plata, 89.

Somit zog Deutschland mit 6 Punkten in die Play-off-Runde ein. Ecuador hingegen setzt das Turnier mit 4 Punkten als einer der besten Gruppendritten fort.