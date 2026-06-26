Arda Guler zum Mann des Spiels im Duell Türkei gegen USA gewählt

Der Mann des Spiels für die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Türkei und USA im 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 wurde ermittelt.

Arda Guler wurde zum Helden der Partie, die mit 3:2 zugunsten der Türkei endete. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler von Real Madrid erhielt nach Spielende die Auszeichnung als bester Spieler.

Guler traf bereits in der 10. Minute und erzielte damit das erste Tor der Türkei bei dieser Weltmeisterschaft. Seine aktive Spielweise und sein Einsatz im Zentrum trugen maßgeblich zum Sieg seines Teams bei.

Dennoch beendete die von Vincenzo Montella geführte türkische Nationalmannschaft die Gruppenphase mit 3 Punkten auf dem vierten Platz und schied aus dem Turnier aus.

Die US-Nationalmannschaft zog trotz der Niederlage aufgrund ihrer vorherigen Gruppenergebnisse in die K.-o.-Runde ein. Auch Australien und Paraguay sicherten sich das Weiterkommen aus der Gruppe D.