19 Teams sichern sich Play-off-Plätze und erste spannende Paarungen stehen fest

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19 Teams sichern sich Play-off-Plätze und erste spannende Paarungen stehen fest

Wahres Drama und Leidenschaft erreichen ihren Höhepunkt bei der Weltmeisterschaft! Derzeit ist der entscheidende und intensive 3. Spieltag der Gruppenphase in vollem Gange. Für die Fans hat der spannendste und am meisten erwartete Moment begonnen — die Qualifikation für die Play-offs.

Basierend auf den Ergebnissen der letzten Spiele hat die Zahl der glücklichen Nationalmannschaften, die sich für das Achtelfinale des Mundial qualifiziert haben, 19 erreicht !

Die 'Top 19' auf dem Weg in die Play-offs

Die Liste der Nationalmannschaften, die ihre Qualifikation für die nächste Runde vorzeitig gesichert und ihren Fans so Ruhe verschafft haben, ist beachtlich. Darunter befinden sich sowohl Favoriten als auch Turniersensationen:

  • Aus Amerika: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, USA, Mexico, Canada.

  • Aus Europa: Germany, France, Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland, Bosnia.

  • Aus Asien und Ozeanien: Japan, Australia.

  • Aus Afrika: Morocco, South Africa, Ivory Coast.

Feurige Duelle: Die ersten Paarungen stehen fest!

Sobald die Platzierungen in den Gruppen feststanden, wurden auch die ersten sensationellen Play-off-Paarungen gebildet. Diese Begegnungen versprechen den Fußballfans echte Kämpfe und hochwertigen Fußball:

PAARUNGEN

Kurzinfo zum Spiel

South Africa — Canada

Zwei verschiedene Kontinente, zwei verschiedene Stile prallen aufeinander. Ein Kampf zwischen physischer Kraft und Schnelligkeit!

Netherlands — Morocco

Ein echter Blockbuster! Kann die disziplinierte Defensive Marokkos den Angriffen der 'Flying Dutchmen' standhalten?

USA — Bosnia

Ein kompromissloser Kampf zwischen den Gastgebern und einer charakterstarken europäischen Mannschaft.

Brazil — Japan

Das Duell 'Samba' gegen 'Samurai'! Japans eiserne Disziplin gegen die brasilianischen Magier.

Unerwartete Ergebnisse und neue Namen tauchen im Turnier weiterhin auf. Nach den verbleibenden Spielen des 3. Spieltags wird der Play-off-Baum vollständig sein, und es erwarten uns sicher noch gewaltigere Konfrontationen! Die Aufwärmphase ist vorbei, jetzt gibt es keinen Raum für Fehler — die eigentliche Weltmeisterschaft beginnt!

ArgentinienBrasilienNiederlandeMarokkoJapan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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