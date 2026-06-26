Harry Kane wird beispiellosen Erfolg in der Geschichte des englischen Fußballs erwartet

England-Kapitän Harry Kane könnte einen historischen Meilenstein erreichen, den noch kein englischer Fußballspieler geschafft hat. Der ehemalige Kapitän der "Three Lions", Terry Butcher, betonte in einem Interview mit Goal.com, dass Kane in Bezug auf seine sportliche Form und Langlebigkeit das Niveau von Cristiano Ronaldo erreicht hat. Seiner Meinung nach hat der Stürmer alle Möglichkeiten, der erste Engländer zu werden, der an vier Weltmeisterschaften teilnimmt. Goal.com berichtet hierüber.

In der Geschichte des englischen Fußballs hatten selbst Vertreter der "goldenen Generation" wie David Beckham, Steven Gerrard und Wayne Rooney nicht das Glück, an vier Weltmeisterschaften teilzunehmen. Harry Kane war bereits bei den Turnieren 2018 und 2022 dabei. Wenn er beim Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aufläuft, wird dies sein drittes Turnier sein. Experten glauben, dass Kane auch bei der Weltmeisterschaft 2030 noch zur Nationalmannschaft beitragen kann.

Auf den Spuren von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi

Der 31-jährige Stürmer, der derzeit für Bayern München spielt, hält seine körperliche Verfassung auf höchstem Niveau. In der Saison 2025-26 gelang es ihm, 61 Tore auf Vereinsebene zu erzielen, was beweist, dass er immer noch in Topform ist. Laut Terry Butcher hat Kane das Potenzial, wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bis zum Alter von 40 Jahren auf hohem Niveau zu spielen.

"Dies könnte Cristiano Ronaldos sechste Weltmeisterschaft werden. Harry Kane ist ebenfalls ein Spieler, der so lange dienen kann. Wir sehen seine Spiele beim FC Bayern; obwohl die deutsche Liga nicht so intensiv ist wie die englische Premier League, trifft er regelmäßig und leistet den notwendigen Beitrag für das Team", sagt Butcher.

Kane hat bisher 81 Tore für die englische Nationalmannschaft erzielt und ist damit Rekordhalter. Sein nächstes Ziel ist es, Peter Shiltons Rekord von 125 Länderspielen zu brechen und nach einer 60-jährigen Pause die prestigeträchtige Trophäe mit der Nationalmannschaft zu gewinnen. Wenn er mit England Weltmeister wird, zementiert er seinen Status als größter Fußballer in der Geschichte des Landes.

Der ehemalige Verteidiger betonte, dass Kanes Aufrichtigkeit und Fleiß ihn zu einem Lieblingshelden der Fans gemacht haben. "Er ist einfach ein toller Typ. Jeder mag ihn, weil er ehrlich ist und hart arbeitet. Wenn er mit England den Weltcup gewinnt, wird er selbst entscheiden, wann er seine Karriere beendet, und dies in Würde tun", fügte Terry Butcher hinzu.