Arsenal intensiviert Jagd auf Bruno Guimaraes: Londoner bereiten neues Angebot vor

Der amtierende Premier-League-Meister Arsenal hat ernsthafte Bemühungen gestartet, den Mittelfeldspieler von Newcastle United, Bruno Guimaraes, zu verpflichten. Der Londoner Club unterbreitete ein erstes Angebot in Höhe von 55 Millionen Pfund für den brasilianischen Star, doch dieser Antrag wurde abgelehnt. Dennoch hat Mikel Artetas Team nicht vor aufzugeben und bereitet derzeit ein verbessertes Angebot vor. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut einem Bericht von Globo ist Arsenals Sportdirektor Andrea Berta der Hauptinitiator dieses Transfers. Berta verfolgt die Spiele von Bruno Guimaraes bereits seit seiner Zeit beim Atletico Madrid aufmerksam. Er hält den Spieler nun für den idealen Kandidaten, um das Mittelfeld der Gunners zu verstärken.

Die feste Position von Newcastle

Die Führung von Newcastle United will ihren Kapitän nicht so leicht ziehen lassen. Der 28-jährige Spieler spielt eine entscheidende Rolle im taktischen System der Mannschaft und ist zum Liebling der Fans geworden. Zudem verschafft der Vertrag, der bis Juni 2028 läuft, den Magpies einen Vorteil in den Verhandlungen. Der vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) besitzte Club steht derzeit unter keinem finanziellen Druck und sieht keine Notwendigkeit, seinen besten Spieler zu verkaufen.

Dennoch könnte die Tatsache, dass Newcastle in der nächsten Saison möglicherweise nicht an europäischen Wettbewerben teilnimmt, die Wahrscheinlichkeit eines Transfers erhöhen. Ein Angebot von einem Club wie Arsenal, der den Meistertitel verteidigt, ist für jeden Spieler natürlich attraktiv. Laut Goal.com wird erwartet, dass das neue Finanzpaket des Londoner Clubs die Entschlossenheit von Newcastle ernsthaft auf die Probe stellen wird.

Glanzvolle Leistung bei der Weltmeisterschaft

Bruno Guimaraes zeigt derzeit bei der Weltmeisterschaft 2026 sein Können in der brasilianischen Nationalmannschaft. In der Gruppenphase hat er sich zu einem der besten Spieler seines Teams entwickelt. Insbesondere im Spiel gegen Schottland bereitete er zwei Tore vor und erhöhte seine Gesamtzahl an Assists auf drei. Sein erfolgreicher internationaler Auftritt trägt dazu bei, dass sein Marktwert weiter steigt.

In der letzten Saison kam der Mittelfeldspieler in allen Wettbewerben in 41 Spielen für Newcastle zum Einsatz und war an 17 Toren (Tore und Assists) beteiligt. Mikel Arteta schätzt insbesondere seine Ballkontrolle und seine taktische Disziplin. Obwohl der Spieler seine Aufmerksamkeit derzeit auf das Play-off-Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Japan richtet, heißt es, er sei über die Gespräche zwischen den Vereinen informiert.