England gezwungen, gegen Panama mit Stammelf sein aufzulaufen

Die englische Nationalmannschaft steht vor einem entscheidenden Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft unter unerwartetem Druck. Nach einem überzeugenden Sieg gegen Kroatien trennten sich die Schützlinge von Thomas Tuchel mit einem Unentschieden gegen Ghana und verpassten so die Chance, den Gruppensieg vorzeitig zu sichern. Nun ist die Begegnung mit Panama nicht mehr nur eine Formsache, sondern ein wichtiger Kampf um den ersten Platz in der Gruppe. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut einer Analyse von Goal.com hatte der deutsche Spezialist geplant, in diesem Spiel Ersatzspielern eine Chance zu geben, doch das torlose Unentschieden gegen Ghana hat alle Pläne durchkreuzt. Obwohl die Qualifikation für das Achtelfinale gesichert ist, ist der Gruppensieg extrem wichtig, um in den späteren Phasen der Playoffs auf einen günstigeren Gegner zu treffen. Daher wird erwartet, dass Tuchel im Spiel gegen Panama kein Risiko eingeht und seine stärkste Formation aufstellt.

Probleme im Tor und in der Defensive

Jordan Pickford wird seinen Platz im Tor fast sicher behalten, doch seine Leistung im aktuellen Turnier wirft bei Experten Fragen auf. Insbesondere im Spiel gegen Ghana beging er einen groben Fehler und war nur knapp davor, vom Platz gestellt zu werden. Dennoch hat sich bisher kein würdiger Kandidat abgezeichnet, der den erfahrenen Torhüter ersetzen könnte.

Auf der rechten Abwehrseite ist die Situation noch komplizierter. Wenn Reece James in Topform ist, gehört er zweifellos zu den stärksten Verteidigern der Welt, doch seine Anfälligkeit für Verletzungen macht erneut zu schaffen. Da Tino Livramento das Lager verletzungsbedingt verlassen hat, sind Tuchels Optionen begrenzt. Sollte James nicht vollständig fit sein, könnte sich eine unerwartete Chance für Djed Spence ergeben.

In der Offensive wird die Rückkehr von Stars wie Bukayo Saka und Marcus Rashford in die Startelf erwartet. Ihre Geschwindigkeit und Kreativität sollen die Hauptwaffen sein, um die panamaische Defensive zu durchbrechen. Das ideale Szenario für England ist es, bereits in der ersten Halbzeit die Führung zu übernehmen, um den wichtigsten Spielern eine Pause ermöglichen zu können.

Insgesamt ist das Spiel gegen Panama für Thomas Tuchel nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch zur Wiederherstellung des Vertrauens innerhalb der Mannschaft notwendig. Nach der Trägheit im Spiel gegen Ghana erwarten die Fans von den "Three Lions" einen aggressiveren und gehaltvolleren Fußball. Diese Begegnung in New Jersey wird das wahre Potenzial Englands im Turnier zeigen.