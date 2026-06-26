José Mourinho fügt seiner Trophäensammlung einen neuen „Titel“ hinzu

Einer der spektakulärsten Trainer des Weltfußballs, José Mourinho, hat eine unerwartete Erklärung abgegeben. Der erfahrene Spezialist gab bekannt, dass er die Anzahl der Titel in seiner Trainerkarriere nicht als acht, sondern als neun zählt. Grund dafür ist seine ungeschlagene Saison mit dem portugiesischen Club Benfica. Dies berichtete Goal.com berichtet dass.

Im Gespräch mit Adebayo Akinfenwa im Beast Mode On Podcast betonte Mourinho besonders, dass er in der Saison 2025-26 mit dem Lissaboner Club kein einziges Spiel verloren hat. Obwohl dieses Ergebnis der Mannschaft nicht die Meisterschaft einbrachte, betrachtet der Trainer dies als eine einzigartige historische Leistung und als seine „neunte Meisterschaft“.

«Wenn Sie eine lustige und etwas arrogante Antwort wollen, kann ich sagen, dass ich in meiner Karriere acht Meisterschaften gewonnen habe, aber noch nie eine ungeschlagene Serie verzeichnete. Deshalb betrachte ich dieses Ergebnis nun als meinen neunten Titel. Es ist kein offizieller Pokal, aber es ist ein großartiges Gefühl», sagte der Spezialist, der nun als Cheftrainer von Real Madrid tätig ist, mit einem Augenzwinkern.

Wiederholung des Arsenal-Erfolgs

Obwohl Benfica unter Mourinho in der portugiesischen Liga kein einziges Mal verlor, beendeten sie die Saison auf dem dritten Platz. Die Lissaboner, die acht Punkte hinter den Meistern Porto landeten, verpassten die Goldmedaillen aufgrund zu vieler Unentschieden. Der Trainer verglich diese Situation mit dem Rekord der „Invincibles“ (Unbesiegbaren), den der Londoner Verein Arsenal in der Saison 2003-04 aufstellte.

«Wir waren nicht Tabellenführer. Porto verlor einige Spiele, aber sie gewannen fast alle Begegnungen. Wir gewannen ebenfalls kontinuierlich, doch ein einziges Unentschieden vergrößerte den Abstand. Wir konnten sie nicht einholen, aber das Gefühl, unbesiegt zu bleiben, ist dennoch etwas Besonderes», fügte er hinzu.

Historische Ergebnisse und die Krise des portugiesischen Fußballs

Im Laufe des Gesprächs erinnerte sich José Mourinho auch an seinen Sieg in der Champions League mit Porto im Jahr 2004. Seiner Meinung nach war dieser Sieg ein beispielloser Höhepunkt für den portugiesischen Fußball, und seitdem konnten die Clubs des Landes dieses Ergebnis nicht mehr wiederholen.

Wie Goal.com berichtet, erinnert sich der Trainer an diese Zeit wie folgt: «Seit 2004 hat kein portugiesischer Club die Champions League gewonnen, nicht einmal das Finale oder Halbfinale erreicht. Das zeigt, wie gewaltig die Leistung war, die wir damals vollbracht haben. Es war, als würde man nach den Sternen greifen».

Zur Information: José Mourinho hat in seiner Karriere Meisterschaften in Portugal, England, Italien und Spanien gewonnen. Mit Chelsea gewann er dreimal die englische Premier League, mit Inter zweimal die Serie A und mit Real Madrid die La Liga. Seine ungeschlagene Serie mit Benfica wurde zur nächsten interessanten Seite in seiner reichen Biografie.