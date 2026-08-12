Poirier enthüllt Makhachevs Erfolgsgeheimnis: „Er hat alle aus dem Weg geräumt“

Eine der legendären Persönlichkeiten des MMA, der US-Amerikaner Dustin Poirier, würdigte UFC-Champion Islam Makhachevseinzigartigen und historischen Erfolg im Octagon. Der Kämpfer mit dem Spitznamen „The Diamond“ machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung für die 16 Kämpfe andauernde Siegesserie des Russen und dessen Dominanz gegen Champions aus verschiedenen Gewichtsklassen.

„Er hat die Besten besiegt und die Division ausgeräumt“

Dustin Poirier betonte, dass Makhachevs Siegesserie nicht nur aus Zahlen besteht, sondern in kompromisslosen Duellen gegen die stärksten Kämpfer der Welt entstanden ist:

„Das Beeindruckendste an Islams Siegesserie ist, dass er die besten Gegner aus verschiedenen Gewichtsklassen deutlich besiegt hat. Makhachev bezwang zunächst den besten Kämpfer im Federgewicht, räumte anschließend seine eigene Division, das Leichtgewicht, vollständig aus und stellte auch in höheren Gewichtsklassen seine Überlegenheit unter Beweis, wodurch er seinen UFC-Championstatus weiter festigte. Unabhängig von der Gewichtsklasse – genau das bedeutet es, der beste Kämpfer der Welt im Pound-for-Pound-Ranking zu sein!“ — sagte die amerikanische MMA-Legende.

UFC 330: Historischer Rekord und Duell mit Ian Garry

Zur Erinnerung: Islam Makhachev wird am 16. August im Hauptkampf des Turniers UFC 330 gegen Ian Garry ins Octagon steigen.

Der Kampf ist nicht nur wegen des UFC-Titels von großer Bedeutung, sondern auch im Hinblick auf die größten Rekorde der UFC-Geschichte. Sollte der russische Kämpfer gewinnen, würde er sich als einer der Inhaber der längsten und bedeutendsten Siegesserien der UFC-Geschichte in goldenen Lettern verewigen.

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