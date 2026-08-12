Flicks drastische Entscheidung: Sechs Spieler vom Training ausgeschlossen

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Flicks drastische Entscheidung: Sechs Spieler vom Training ausgeschlossen

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick hat beschlossen, vor dem Sommertransferfenster und der neuen Saison strenge Sicherheitsmaßnahmen im Team einzuführen. Der deutsche Trainer hat sechs Spieler vorübergehend vom Mannschaftstraining ausgeschlossen und in ein individuelles Trainingsprogramm versetzt.

Verletzungsrisiko und Transferpläne

Laut der renommierten spanischen Mundo Deportivo dient Flicks Entscheidung dazu, die Transferpläne des Vereins zu schützen und die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden.

Die schweren Knieverletzungen junger Spieler im Fußball – insbesondere des talentierten Rooney Bardghji –, die diese zuletzt für lange Zeit außer Gefecht gesetzt und Transferpläne zunichtegemacht haben, haben Flick zu noch größerer Vorsicht veranlasst. Der Trainer will keinesfalls, dass Spieler, die den Verein voraussichtlich verlassen oder an andere Klubs ausgeliehen werden sollen, unerwartet eine Verletzung erleiden.

Sechs Spieler auf einer separaten Liste

Folgende Spieler wurden von Flick vom Mannschaftstraining ausgeschlossen und absolvieren ein individuelles Programm:

  • Marc Casadó

  • Héctor Fort

  • Jofre Torrents

  • Tommy Marques

  • Toni Fernández

  • Guillem Fernández

Auswirkungen auf die Transferstrategie des Vereins

Hansi Flick befürchtet, dass sich einer dieser Spieler verletzen und dadurch bei Barcelona bleiben müssen oder an Transferwert verlieren könnte. Die Einschränkungen sind für die Strategie des katalanischen Klubs wichtig, die Financial-Fairplay-Regeln einzuhalten und Budget für neue Verpflichtungen freizumachen.

Die Vereinsführung und der Trainerstab Barcelonas wollen in den kommenden Tagen endgültig über die Zukunft dieser Spieler entscheiden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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