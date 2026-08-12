Inter nimmt Curtis Jones nach Davide-Frattesi-Transfer ins Visier

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Inter nimmt Curtis Jones nach Davide-Frattesi-Transfer ins Visier

Inter Mailand unternimmt in den letzten Tagen des Sommertransferfensters entscheidende Schritte zur Verstärkung des Kaders. Der Klub plant, das Mittelfeld mit einem Spieler von Liverpool zu bereichern, wofür zuvor der Verkauf eines anderen Spielers erforderlich war. Laut Berichten von Goal.com werden die Bedingungen zur Realisierung dieses Plans schrittweise erfüllt. Dies berichtet Goal.com.

Es ist bekannt, dass der englische Mittelfeldspieler für den italienischen Meister bereits seit Januar des vergangenen Jahres eines der Hauptziele auf dem Transfermarkt ist. Die Vereinsführung hatte jedoch zunächst priorisiert, den Transfer eines anderen Spielers abzuwickeln, um das finanzielle und personelle Gleichgewicht zu wahren.

Das Schicksal von Davide Frattesi und die Lazio-Option

Der Abgang von Davide Frattesi, einem zentralen Baustein in Inters Plänen, hat nun die Endphase erreicht. Es wird erwartet, dass der italienische Mittelfeldspieler seine Karriere bei Lazio fortsetzt, und die Parteien stimmen derzeit die letzten Details des Deals ab. Berichten zufolge wird der Spieler für 15 Millionen Euro mit einer Kaufpflicht ausgeliehen.

Diese Verpflichtung ist daran geknüpft, dass das Team am Ende der laufenden Saison nicht schlechter als Platz 12 abschneidet. Zudem hat Inter eine Klausel einbauen lassen, die ihnen das Recht sichert, über 20 Prozent der Einnahmen aus einem zukünftigen Weiterverkauf des Spielers zu behalten.

Details zum Transfer von Curtis Jones

Sobald Frattesis Abgang offiziell ist, wird Inters Management über ausreichende Möglichkeiten verfügen, die Verhandlungen mit Liverpool zu intensivieren. Der britische Spieler bevorzugt seinerseits schon länger einen Wechsel zu den Mailändern. Dass er im letzten Testspiel von Liverpool vorsorglich auf der Bank saß, wird ebenfalls mit den Transferverhandlungen erklärt.

Zuvor hatte Inter dem englischen Klub bis zum 30. Juni Angebote über 20 und 25 Millionen Euro geschickt, die unbeantwortet blieben. Nun ist der Verein bereit, seine Angebote weiter zu verbessern. Zudem hat Liverpool, den von Fabrizio Romano verbreiteten Informationen zufolge, die ursprünglich geforderte Ablösesumme von 40 Millionen Euro in den letzten Stunden gesenkt.

Obwohl der aktuelle Vertrag beim englischen Klub noch bis zum Sommer 2027 läuft, haben sie signalisiert, ein Angebot im Gesamtwert von 35 Millionen Euro inklusive Boni akzeptieren zu wollen. Inter will diese Gelegenheit nutzen, um noch vor Schließung des Transferfensters eine Einigung zu erzielen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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