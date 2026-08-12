Angebote von Fenerbahçe und Trabzonspor: Wo wird Eldor seine Karriere fortsetzen?

Die Transfergerüchte um den Kapitän und Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, nehmen wieder Fahrt auf. Laut den jüngsten Berichten türkischer Medien steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass der usbekische Angreifer vor Schließung des Sommertransferfensters in die türkische Süper Lig wechselt.

Der Spieler steht bereits im Fokus führender türkischer Klubs — Fenerbahçe, Beşiktaş und Trabzonspor sollen starkes Interesse zeigen.

Trabzonspor mit grundsätzlicher Einigung: 5 Millionen Euro und ein Spielertausch

Wie eine der angesehenen Quellen der Türkei — karadenizgazete.com.tr — berichtet, haben die Verantwortlichen aus Trabzon mit dem Stürmer bereits eine grundsätzliche Einigung über die Bedingungen seines persönlichen Vertrags erzielt. Derzeit verhandeln die Klubs über die Transferformel.

Dem Bericht zufolge bietet die Führung von Trabzonspor den französischen defensiven Mittelfeldspieler Batista Mendy an, um den Transfer von Shomurodov abzuschließen, und zusätzlich 5 Millionen Euro in bar zu zahlen.

Den Informationen zufolge bewertet der Trainerstab Eldors taktisches Profil sehr hoch:

„Eldor Shomurodov ist ein seltener Stürmer, der ein hohes Pressing spielen, intensive Zweikämpfe führen und einen großen Beitrag zum Mannschaftsspiel leisten kann. Er passt perfekt zu unserer Spielstrategie.“

Türkische Medien: Der Tausch würde beide Seiten zufriedenstellen

Ein weiteres Sportmedium — takagazete.com.tr — bestätigt durch seinen Journalisten Birol Sanjak, dass der Plan der Trabzonspor-Verantwortlichen auf dem Transfermarkt breit diskutiert wird:

Shomurodovs Motivation: Der Fußballer ist bereit, ein neues Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen und für ein Team zu spielen, in dem er regelmäßig zum Einsatz kommt.

Finanzielle und taktische Vorteile: Das Angebot mit Batista Mendy und 5 Millionen Euro dürfte bei den Verhandlungen ein wichtiger Faktor sein.

Obwohl die Klubs bislang keine offizielle Erklärung zu diesem Tauschgeschäft abgegeben haben, dürfte Shomurodovs Transfer in der Türkei zu einem der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters werden.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.