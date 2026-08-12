Erste seriengefertigte PD-8-Triebwerke für Russlands SJ-100 ausgeliefert

ODK-Saturn, Teil des russischen Staatskonzerns Rostec, hat die ersten beiden seriengefertigten PD-8-Triebwerke für die Flugzeuge der neuen Generation SJ-100 an den Kunden ausgeliefert. Dies ist ein weiterer Meilenstein im Importsubstitutionsprogramm der russischen Zivilluftfahrt. Wie Ixbt.com berichtet .

Laut Ilya Konyukhov, dem Leiter von ODK-Saturn, läuft die Serienproduktion dieser Flugzeugtriebwerke derzeit mit hohem Tempo. Der Experte betonte, dass der PD-8 vollständig aus heimischen Rohstoffen und Materialien entwickelt wurde und seine Konstruktion modernste Technologien nutzt.

Neue Materialien und Technologien

Bei der Entwicklung und Herstellung des Triebwerks arbeitete die United Engine Corporation eng mit führenden Forschungsinstituten und Metallurgieunternehmen zusammen. Diese Kooperation ermöglichte die Entwicklung und praktische Einführung neuer Materialarten für Bauteile, die unter extrem anspruchsvollen Bedingungen arbeiten.

Ende des vergangenen Monats war berichtet worden, dass die United Engine Corporation mit der Montage der ersten seriengefertigten PD-8-Aggregate für die importsubstituierten SJ-100-Verkehrsflugzeuge begonnen hatte. Inzwischen wurde die Montage erfolgreich abgeschlossen, und die fertigen Produkte wurden dem Kunden übergeben.

Die Bedeutung des SJ-100-Projekts

Der SJ-100 ist ein modernes russisches Regionalverkehrsflugzeug für 100 Passagiere. Die aktualisierte und weiterentwickelte Version vereint heimische Systeme mit neuen, hocheffizienten Antriebseinheiten.

Experten zufolge werden die Serienproduktion und Auslieferung der PD-8-Triebwerke dazu beitragen, eine unabhängige Luftfahrtindustrie im Land aufzubauen und moderne Langstreckenflugzeuge fristgerecht in Betrieb zu nehmen. Künftig sollen die Arbeiten in diesem Bereich weiter ausgeweitet werden.