Shamil Gazizov: "Usbekistans Aufgabe ist schwierig, aber ich wünsche ihnen den Sieg"

Der russische Fußballfunktionär Shamil Gazizov äußerte sich vor dem Spiel DR Kongo gegen Usbekistan im 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Der Experte betonte, dass Usbekistans Chance auf den Einzug in die Play-offs theoretisch noch besteht, das Torverhältnis die Aufgabe des Teams jedoch erheblich erschwert.

"Alles ist möglich. Aber Usbekistans Tordifferenz ist nicht gut, weshalb die Aufgabe sehr komplex ist", sagte Gazizov.

Er bewertete auch die Leistung der Nationalmannschaft in den ersten beiden Spielen.

"Usbekistan hat gut gespielt, aber beide Partien verloren. Die Spieler haben gekämpft, aber man hätte noch besser spielen können. Dennoch wünsche ich dem Team für das letzte Spiel den Sieg", zitierte Match TV.

Vor dem 3. Spieltag hat die usbekische Nationalmannschaft noch keinen Punkt erzielt und belegt den letzten Platz in der Gruppe.

Das Spiel gegen DR Kongo beginnt am 28. Juni um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Usbekistan in einem komplett weißen Trikot antreten wird.