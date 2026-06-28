WM-2026: Martins enthüllt Geheimplan vor dem Duell gegen Kolumbien

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WM-2026: Martins enthüllt Geheimplan vor dem Duell gegen Kolumbien

Im Rahmen der nächsten Runde der Fußball-Weltmeisterschaft wird in der Region Mittel- und Südamerika ein hochkarätiges Aufeinandertreffen erwartet. Roberto Martins, Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, enthüllte den speziellen Plan, der für den bevorstehenden schwierigen Gegner Kolumbien vorbereitet wurde. Laut dem Trainer ist dieses Spiel zum wichtigsten und am genauesten durchdachten Plan des Stabs im gesamten Turnier geworden.

Geheime Vorbereitungen und Spezialplan in Miami

Roberto Martins betonte, dass das Team sehr früh damit begonnen hat, diesen Gegner zu analysieren. Dies ist kein gewöhnliches Spiel, sondern das Ergebnis langfristiger taktischer Manöver. In einem Interview mit der offiziellen FIFA-Website sagte der Trainer über den Vorbereitungsprozess:

„Unsere Vorbereitung auf das Spiel gegen Kolumbien begann bereits im März, direkt nach dem Spiel gegen Mexiko. Wir haben 13 Trainingseinheiten in Miami absolviert, und unser Plan war es, dort zu bleiben und uns an die Platz- und Stadionbedingungen anzupassen. Dies ist das Spiel, auf das wir uns am gründlichsten vorbereitet haben.“

Diese Aussage macht deutlich, dass die portugiesische Nationalmannschaft die Stärken und Schwächen des Gegners mit chirurgischer Präzision analysiert hat, wobei sogar die klimatischen Bedingungen berücksichtigt wurden.

Spieldetails und Uhrzeit

Dieses entscheidende Spiel ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung, um den Sprung aus der Gruppenphase zu schaffen. Hier sind die wichtigsten Informationen zur kommenden Begegnung:

Kriterium

Spieldetails

Begegnung

Portugal — Kolumbien

Turnier

WM-2026 Gruppenphase

Vorbereitungsbasis

Miami (13 Trainingseinheiten)

Anstoßzeit

04:30 Uhr Taschkent-Zeit

Ob Portugals extrem gründliche Vorbereitung auf dem Platz Früchte trägt oder ob Kolumbien eine Überraschung bereit hat, werden wir bald erfahren.

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Roberto MartinezPortugalKolombiyaMiamiFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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