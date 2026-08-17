Preis für den Displaytausch des Galaxy Z Fold8 Ultra bekannt gegeben

Samsung hat die offiziellen Preise für Serviceleistungen außerhalb der Garantie und den Austausch von Ersatzteilen für seine neuesten faltbaren Smartphones bekannt gegeben. Laut Ixbt.com ist die teuerste Reparatur unter den neuen Geräten beim Galaxy Z Fold8 Ultra erforderlich: Der Austausch des inneren faltbaren Displays kostet genau 640 US-Dollar. Ixbt.com berichtet darüber.

Den veröffentlichten offiziellen Angaben zufolge könnten die Servicekosten für die faltbaren Geräte der neuen Generation für Nutzer eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. So wird das innere Displaymodul des Basismodells Galaxy Z Fold8 mit 580 Dollar veranschlagt, während der Austausch des inneren Bildschirms des Klapp-Smartphones Galaxy Z Flip8 nicht 640, sondern 360 Dollar kostet. Die Preise gelten für zufällige Schäden nach Ablauf der Garantie oder für Schäden, die nicht von den Garantiebedingungen abgedeckt sind.

Außendisplays und der Unterschied zur vorherigen Generation

Die Reparatur der Außendisplays der Geräte ist deutlich günstiger als die des inneren faltbaren Bauteils. Der Austausch des äußeren Displays kostet 150 Dollar beim Galaxy Z Fold8 Ultra, 140 Dollar beim Galaxy Z Fold8 und 130 Dollar beim Galaxy Z Flip8. Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass die Preise für den Austausch der inneren Bildschirme gegenüber den Geräten der vorherigen Generation erheblich gestiegen sind.

Zum Beispiel kostete der Austausch des inneren Displays des Galaxy Z Fold7 aus der vorherigen Generation 450 Dollar. Samsung erklärt diese Änderung damit, dass die Klassifizierung der Reparaturverfahren bei den Geräten der neuen Generation geändert wurde. Daher wird darauf hingewiesen, dass ein direkter Preisvergleich zwischen früheren und aktuellen Modellen nicht immer vollständig aussagekräftig sein kann.

Die größte Schwachstelle faltbarer Smartphones

Diese neue Preispolitik hat den größten Nachteil faltbarer Geräte erneut deutlich gemacht. Obwohl die Hersteller die Robustheit solcher Geräte jedes Jahr verbessern, bleibt das faltbare Display eine der komplexesten und teuersten Komponenten moderner Technologie.

Während ein gesprungenes Display bei einem gewöhnlichen Smartphone für jeden Nutzer ärgerlich ist, kann eine Beschädigung des inneren Displays des Galaxy Z Fold8 Ultra für den Besitzer sehr teuer werden. Um solche finanziellen Risiken zu vermeiden, bietet Samsung seinen Nutzern das Versicherungsprogramm Care+ an. Dessen Bedingungen können je nach Land und genauem Modell variieren und dazu beitragen, die Reparaturkosten bei zufälligen Schäden deutlich zu senken.