Rodris Transfer soll Atlético Madrid und Villarreal zugutekommen

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Rodris Transfer soll Atlético Madrid und Villarreal zugutekommen

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung von Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri. Der Transfer dürfte nicht nur den Fans des katalanischen Klubs, sondern auch zwei weiteren La-Liga Vertretern finanziell zugutekommen. Laut Mundo Deportivo werden Atlético Madrid und Villarreal dank des FIFA-Solidaritätsmechanismus durch den spektakulären Transfer unerwartete Einnahmen in Millionenhöhe erzielen. Goal.com berichtet .

Die Verhandlungen zwischen den Parteien befinden sich inzwischen in der finalen Phase. Die Ablöse umfasst eine garantierte Zahlung von zunächst 65 Millionen Euro sowie weitere 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der erfahrene 30-Jährige soll im kommenden Sommer in die katalanische Hauptstadt wechseln, wo Trainer Hansi Flick ihn für seine wichtigsten Pläne und bedeutende Spiele in der Champions League vorbereiten wird.

Millionen dank der FIFA-Regeln

Nach den FIFA-Regularien müssen bei einem internationalen Transfer fünf Prozent der Gesamtsumme an alle Ausbildungsvereine verteilt werden, die zwischen dem 12. und 23. Lebensjahr an der Entwicklung des Spielers beteiligt waren. Dank dieser Regel steht fest, dass Rodris ehemalige Vereine an dem millionenschweren Transfer beteiligt werden.

Den Angaben zufolge verbrachte der Spieler sieben Jahre in der Akademie von Atlético Madrid, bevor er 17 wurde. Dem Hauptstadtklub sind allein aus der ersten Zahlung mindestens 1,6 Millionen Euro garantiert. Werden alle zusätzlichen Vertragsbedingungen erfüllt, könnte der Betrag auf zwei Millionen Euro steigen. Rodris erster Jugendverein Rayo Majadahonda geht jedoch leer aus, da der Spieler ihn bereits mit elf Jahren verließ.

Auch Villarreal erhält eine beträchtliche Summe

Auch Villarreal gehört zu den Vereinen, die über die FIFA-Solidaritätszahlungen erheblich profitieren werden. Der Mittelfeldspieler verbrachte fünf Jahre beim „Gelben U-Boot“ – zwei davon in der Jugend und drei Spielzeiten in der ersten Mannschaft.

Rodri wechselte 2018 von Villarreal zu Atlético Madrid und vollzog ein Jahr später den lukrativen Transfer zu Manchester City. Nun ist klar, dass der nächste große Transfer des Spaniers den Vereinen, bei denen er seine ersten Profischritte machte, eine wichtige finanzielle Unterstützung bringen wird.

Derzeit werden die letzten Details des Transfers geklärt. Der FC Barcelona dürfte die Verpflichtung in den kommenden Tagen offiziell bekannt geben. Die Ankunft des erfahrenen Mittelfeldspielers soll die Wettbewerbsfähigkeit des Teams in der heimischen Meisterschaft weiter steigern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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