Samsung-Galaxy-S26-Smartphone explodiert in der Tasche und verletzt seinen Besitzer

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Samsung-Galaxy-S26-Smartphone explodiert in der Tasche und verletzt seinen Besitzer

Die Sicherheit von Smartphones ist erneut in den Mittelpunkt einer ernsthaften Diskussion gerückt. Laut ixbt.com fing eines der Galaxy-S26-Flaggschiffgeräte von Samsung unerwartet in der Tasche seines Besitzers Feuer. Der junge Mann erlitt dadurch schwere Verbrennungen an verschiedenen Körperstellen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ixbt.com berichtet darüber.

Der Vorfall ereignete sich in der Hosentasche des Opfers. Augenzeugen und der Betroffene zufolge wurde das Gadget zunächst sehr heiß und fing anschließend sofort Feuer. Als der junge Mann das brennende Telefon schnell aus seiner Tasche holen wollte, verbrannte er sich auch die Hände.

Einzelheiten und Folgen des Vorfalls

Die Flammen griffen rasch auf die Kleidung über und fügten dem Unterkörper des Mannes schwere Verletzungen zu. Das Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht und medizinisch fachgerecht versorgt. Spezialisten bemühen sich, seinen Zustand zu stabilisieren.

Wie sich herausstellte, war das Mobilgerät erst einen Monat zuvor gekauft worden. Es stammte aus dem örtlichen DG.com-Geschäft im Einkaufszentrum Grand Venice Mall. Nach Angaben des Opfers hatte das Gadget bis zu dem tragischen Vorfall normal und ohne jegliche Störungen funktioniert.

Mögliche Ursachen

Obwohl das genaue Modell des Geräts nicht vollständig offengelegt wurde, legen am Unfallort aufgenommene Fotos nahe, dass es sich um ein Gerät der Galaxy-S26-Serie handelt. Die verbreiteten Aufnahmen zeigen deutlich, dass das Gehäuse vollständig zerstört und der Akku komplett ausgebrannt ist.

Nach vorläufigen Analysen und aufgrund der Art der Schäden wird ein Akkudefekt als Hauptursache des Vorfalls vermutet. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Ursache der Störung und einen möglichen Produktionsfehler zu klären.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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