Jose Mourinho lobt die Spieler von Real Madrid

Real Madrid hat die Saisonvorbereitung mit einem überzeugenden Sieg gegen Schalke 04 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen abgeschlossen. Laut Realmadrid TV zeigte die Partie, dass der spanische Spitzenklub vor der Saison 2026/27 auf dem richtigen Weg ist. Cheftrainer Jose Mourinho zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Goal.com berichtet dies.

Die entscheidenden Szenen ereigneten sich bereits in den ersten Minuten und verschafften den Gastgebern von Beginn an die Oberhand. In der sechsten Minute nutzte Kylian Mbappe einen Fehler in der gegnerischen Abwehr und erzielte das 1:0. Für ihn war es der erste Einsatz im laufenden Trainingslager.

Kurz darauf wurde die Führung weiter ausgebaut. In der 20. Minute köpfte Dean Huijsen eine von Arda Güler getretene Ecke präzise ins Tor und erhöhte auf 2:0. In der zweiten Halbzeit verwertete er eine Vorlage des eingewechselten Carlos Espí Carreras und setzte mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.

Die Einschätzung des Trainers zum Kader und zu den Neuzugängen

Real Madrid hat in vier Testspielen der Saisonvorbereitung drei Siege und ein Unentschieden eingefahren, wobei positive Entwicklungen im Spiel erkennbar sind. Nach der Partie sprach Jose Mourinho im Interview mit Realmadrid TV über die allgemeine Entwicklung der Mannschaft und die Eingewöhnung der Neuzugänge.

Dem Trainer zufolge ist die Entwicklung als Mannschaft wichtiger als individuelle Bewertungen. „Im Moment ist eine Einzelbewertung schwierig, weil wir als Team wachsen“, betonte der Coach und fügte hinzu, dass der Kader ausschließlich aus guten, sehr guten und herausragenden Spielern bestehe.

Körperliche Belastung und ein wissenschaftlicher Ansatz

Auch Neuzugänge wie Marc Cucurella und Yan Diomande feierten in der Partie ihr Debüt. Der Trainer würdigte ihre Einstellung und erklärte, dass sie sich trotz schwieriger Bedingungen und zweimal täglicher Trainingseinheiten bei hohen Temperaturen mit der bestmöglichen Mentalität in die Mannschaft eingefügt hätten.

Jose Mourinho erklärte, dass er die Einsatzzeiten der Spieler strikt kontrolliert habe. Mbappe und Konate spielten 45 Minuten, Jude Bellingham, Cucurella und Diomande kamen jeweils 30 Minuten zum Einsatz. Diese Entscheidungen seien nicht zufällig getroffen worden, sondern basierten auf einer wissenschaftlichen Analyse der gesammelten Daten.